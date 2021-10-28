أخبار عاجلة

إدانة جاسوس صيني بمحاولة سرقة أسرار تجارية أمريكية -
بريطانيا تسمح بالحجز المبكر لجرعات معززة من لقاحات كورونا -
مقتل 99 وإصابة أكثر من 100 في انفجار شاحنة وقود في سيراليون -
بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان -
سيطرة «أهلاوية» في أكبر نتائج مباريات «القمة» في القرن الـ 21 -
مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية -
فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر -
بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية -
«الجيزة» تُزيل ٤٥ تعد على أراضي زراعية بمنشأة القناطر والبدرشين وأطفيح -
الحكم على 12متهما بـ«داعش إمبابة» 8 يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العرفجي" مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع

Print
"العرفجي" مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع "العرفجي" مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع
بعد تدرّجه في عدة محطات تعليمية وقيادية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس، قرارًا يقضي بتكليف أحمد بن يحيى العرفجي، مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع حتى تاريخ ٢١-٤-١٤٤٤ هـ

ويعد "العرفجي" من الكفاءات التربوية والإدارية المميّزة على مدار سنوات من العمل والعطاء حيث تدرج في العديد من المحطات التعليمية والقيادية بالإضافة لمشاركته في المؤتمرات واللقاءات الدورية محليًا و خارجيًا.

بدوره، ثمّن "العرفجي" ثقة وزير التعليم، راجيًا من الله التوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة، مؤكداً أن ذلك حافزاً له ولفريق العمل في تعليم رجال ألمع لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة المجتمع التعليمي.

ورحبت أسرة "تعليم ألمع" بالقائد الجديد لإدارة التعليم وباركت له الثقة الوزارية؛ داعية له بالتوفيق والسداد في خدمة أجيال الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء

مهرجان الملك عبدالعزيز: للنساء الحق في التسجيل في منافسات "مزاين الإبل"

مهرجان الملك عبدالعزيز: للنساء الحق في التسجيل في منافسات "مزاين الإبل"

شاهد.. "تعليم القريات" يعالج التشوه البصري بمبادرة "بأيدينا"

شاهد.. "تعليم القريات" يعالج التشوه البصري بمبادرة "بأيدينا"