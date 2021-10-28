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شوارع الأفلاج بلا مخالفين.. حملة لضبط الدراجات النارية والمركبات المتهالكة

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أسهمت في في خلو شوارع المحافظة منها بعدما شكّلت خطراً على مرتادي الطرقات

شوارع الأفلاج بلا مخالفين.. حملة لضبط الدراجات النارية والمركبات المتهالكة

نجحت حملة شعبة مرور الأفلاج في ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة و المركبات المتهالكة وذلك لتطبيق قوانين ولوائح المرور بما يضمن السلامة المرورية لمرتادي شوارع المحافظة.

وأسفرت الحملة مرور الأفلاج التي تمركزت في المواقع المفصلية بشوارع المحافظة مساء أمس في ضبط عشرات الدراجات النارية المخالفة وعدد من المركبات المتهالكة وتم تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته على المخالفين وحجز الدراجات والمركبات المخالفة الأمر الذي ساهم في خلو شوارع المحافظة اليوم من الدراجات النارية المخالفة التي كانت تشكل خطر على مرتادي الطرقات وكانت تقل عدد من الركاب يفوق المصرح به.

يُذكر أن حملة مرور الأفلاج لا تزال مستمرة وتتابع المخالفين وضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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