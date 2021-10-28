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أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، الخميس، أولى قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في محافظة جنوب سيناء، لإجراء الكشف الطبي على العيون لمواطني المحافظة، وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية للعيون مجانا.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن جنوب سيناء هي المحافظة العشرون التي يتم تنفيذ المبادرة بها، وستستقبل القافلة الأولى نحو 1000 مواطن على مدار اليوم وغد الجمعة، بمركز شباب أبوزنيمة.

وأضاف : تواصل المبادرة الرئاسية عملها اليوم أيضا في محافظات: الشرقية بكفر صقر، ودمياط، وسوهاج بمركز البلينا، والبحيرة بقرية جناكليس.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق قام بتنظيم قوافل المبادرة في 11 محافظة خلال شهر أكتوبر الجاري، وأجرت الكشف على 23500 مواطن في 73 قرية، وتم توفير 11850 نظارة طبية، وصرف العلاج لـ 6100 مريض، بالإضافة إلى إجراء 1510 عمليات مياه بيضاء، كما تم تشغيل غرفة عمليات المياه البيضاء بمحافظة مطروح، خلال الشهر الجاري لاستقبال الحالات المحولة من القوافل التي يتم تنظيمها بالمحافظة، ومن المزمع إطلاق المبادرة في المحافظة الحادية والعشرون وهي أسوان خلال ديسمبر القادم.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن قوافل المبادرة تقدم خدماتها الطبية منذ عام 2019 في 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

وأكد على أن خدمات المبادرة يتم تقديمها في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية، حيث ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

صندوق "تحيا مصر" يطلق المبادرة الرئاسية "نور حياة" في جنوب سيناء

صندوق "تحيا مصر" يطلق المبادرة الرئاسية "نور حياة" في جنوب سيناء

صندوق "تحيا مصر" يطلق المبادرة الرئاسية "نور حياة" في جنوب سيناء

صندوق "تحيا مصر" يطلق المبادرة الرئاسية "نور حياة" في جنوب سيناء