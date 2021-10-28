«الأردن ونيبال» يتألقان في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

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برعاية أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، في تقديم فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ويستمر حتى ٣٠ أكتوبر الجارى، وتحتضنه محافظة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

قدمت فرقة «تراث معان» الاردنية على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية عرض فنى بقيادة حامد أبوعودة، تضمن مجموعة متنوعة من التراث الأردنى منها «العراضة المعانية، دبكة الدلعونة والجوفيات المعانية، السحجة، الدبكة التسعاوية»، أعقبه تقديم الفلكلور السكندري مع فرقة الحرية للفنون الشعبية، حيث قدمت عرض فنى بقيادة الفنان نصر الدين محمد تضمن عدة استعراضات منها «الاسكندرانية، التنورة، الصيادين، حلاوة شمسنا، الملاية اللف»، كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية باقة من التبلوهات الفنية منها «الربابة، التحطيب، فن المربع، الخلخال، العصا السوهاجى» تصميم وتدريب محمد الرز.

استقبلت حديقة الشيخ زايد فرقة نيبال للفنون الشعبية والتى قدمت عرض فنى للموسيقى والفلكلور وعزف على الطبول، تعكس الثقافة النيبالية باستخدام آلات Sarangi ،Bansuri ،Madal؛ بالإضافة لعرض فنى لفرقة أسوان للفنون الشعبية تضمن باقة من التابلوهات الفنية التي حازت أعجاب الجمهور منها «الاراجين، الكارج، الكف، النجرشاد»، ثم فاصل أغانى شعبية لحماده حربى، الفرقة تدريب وقيادة شعبان حسين؛ كما قدمت فرقة أندونسيا مجموعة مميزة من العروض والرقصات تعبر عن عادات وتقاليد البيئة الأندونيسية ومنا «لينجان نياى، باتين كمونينج، كينانج كيلاراس»، واختتمت فرقة مطروح للفنون الشعبية الحفل بتقديم عدة استعراضات للفكلور السيوى والبدوى تدريب عوام مصطفى، وبقيادة محمد إبراهيم، وهى «الكف البدوى، التنورة، الفرح السيوى» غناء المطرب سلومة عبدالله.