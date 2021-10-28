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حملة مكبرة لإزالة المنشآت الأيلة للسقوط بمساكن الدريسة في الزقازيق (صور)

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حملة مكبرة لإزالة المنشآت الأيلة للسقوط بمساكن الدريسة في الزقازيق (صور) حملة مكبرة لإزالة المنشآت الأيلة للسقوط بمساكن الدريسة في الزقازيق (صور)

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تطوير المناطق العشوائية بنطاق المحافظة، الخميس، حفاظاً على صحة وسلامة القاطنين والمارة ،ولإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

وفي هذا الإطار، شنّت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق ،حملة مكبرة برئاسة شعبان أبوالفتوح رئيس الحى ،وبالإشتراك مع الإدارة الهندسية بالحى، وشرطة قسم أول وإدارة الأملاك بالسكة الحديد، وذلك لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمنازل المتهالكة بمساكن الدريسة بشارع النقراشى بمدينة الزقازيق.

أوضح شعبان أبوالفتوح رئيس حي أول الزقازيق، أنه تم الدفع بمعدات رئاسة الحي وبالتعاون مع قوات الأمن، لتنفيذ قرارات الإزالة للمنشآت الآيلة للسقوط بمساكن الدريسة بعد إخلائها من قاطنيها ،وتم رفع مخلفات الهدم وفتح الطريق أمام حركة المارة.

المصرى اليوم

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