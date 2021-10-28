«المكسيك وأذربيجان» تتألقان في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والتى تقام برعاية أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدد من العروض الفنية للفرق المشاركة،من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، ويستمر حتى ٣٠ أكتوبر الجارى بمحافظة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

استضافت مدينة فايد فرقة المكسيك التي قدمت أنواع مختلفة من الرقصات المستوحاة من تراث أمريكا اللاتينية منها «كاستيلو فيلاسكو، جرابى ميكسينو، زهرة الأناناس»، التي تعبر عن البيئة والفلكلور الشعبى الخاص بهم، ومن الموروث الشعبى قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرض فنى تتضمن عدة استعراضات فنية ومنا «الصعيدى، الفلاحى، الحجالة، الجول، الكف، التحطيب».

استقبل نادى الفيروز فرقة أذربيجان للرقص البوب الشعبى «جانجي»، حيث قدمت باقة من الرقصات الايقاعية السريعة التي تعكس الهوية الوطنية للفن التقليدى، أعقبه عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية قدمت خلاله باقة من الاستعراضات منها «رقصة الدبكة والدحية، قيمو الافراح، رجال سيناء»، بجانب عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة محمد حسين، تصميم الاستعراضات عمرو عجمى، وقدمت خلاله باقة من الاستعراضات المميزة التي تعكس الفلكلور الاسماعيلاوى منها «الصيادين، بتغنى لمين، نوح الحمام، أه يا لاللى، الضمة»، موسيقي وألحان وغناء الفنان ماهر كمال.

وفي التل الكبير قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرض فنى تضمن «رقصه العصايا، التحميله، التنورة، عروسة المولد»، تلاه باقة من التبلوهات الفنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف منها «الحوايا، كف العرب، الفرح الساقين، التحميلة».