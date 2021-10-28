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إسرائيل تعتزم قطع الكهرباء عن الضفة الغربية المحتلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل

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إسرائيل تعتزم قطع الكهرباء عن الضفة الغربية المحتلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل إسرائيل تعتزم قطع الكهرباء عن الضفة الغربية المحتلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل

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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية تعتزم البدء بقطع الكهرباء يوميًا عن الضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بسبب الديون المستحقة.

وحسبما أفاد به موقع «تايمز أوف يزرائيل» بالنقل وهيئة البث الإسرائيلية «كان» تعتزم السلطات الإسرائيلية قطع الكهرباء رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قرب القدس، إذ ستعاني هذه المناطق اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل من انقطاع الكهرباء لمدة أربع ساعات يوميا،على أقل تقدير، حتى سداد الديون التي تزيد عن نصف مليار شيكل أي ما يعادل 157 مليون دولار، أو التوصل إلى اتفاق مع شركة الكهرباء التابعة للاحتلال.

وهددت حكومة الاحتلال الإسرائيل، السلطة الفلسطينية بانقطاع التيار الكهربائي ما لم تعالج مشكلة الديون المتزايدة، إلا أن السلطة لم تكن قادرة على توفير هذه الأموال في المدى القريب على، وقدمت إلى إسرائيل قائمة المناطق التي تطلب استبعادها من مناطق الانقطاع، منها المناطق التي تستضيف مستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية «كان».

وزعم تقرير لموقع «تايمز أوف يزرائيل» إلى أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية في هذه الظروف كثفوا اتصالاتهم ويقومون برحلات خارجية بغية جمع التبرعات لتسديد الديون المستحقة.

وحسبما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، الخميس، أكدت شركة كهرباء محافظة القدس المحتلة أن «شركة كهرباء إسرائيل» ستقطع الكهرباء عن بعض مناطق الضفة بسبب تراكم الديون، تزامنا مع اقتراب ذروة الشتاء، وفي ظل حصار مالي وسياسي مفروض على السلطة الوطنية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الخميس، أنها ستبذل كل جهد يلزم للتخفيف من تأثير الانقطاع في مناطق امتيازها.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن إسرائيل أبلغت السلطة عزمها بدء قطع التيار عن مناطق مختلفة من الضفة مع بداية الأسبوع المقبل بسبب الديون المتراكمة لصالح شركة كهرباء إسرائيل والمقدرة بنصف مليار شيكل، ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الموضوع حتى الآن.

وكانت شركة الكهرباء التابعة للاحتلال الإسرائيلي قامت بممارسة «الانقطاعات اليومية» للكهرباء في الضفة قبل عامين، ما أحدث أزمة في عدة قطاعات كان أهمها القطاع الصحي.

المصرى اليوم

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