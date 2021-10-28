جيهان خليل تخون صبري فواز في آخر حلقات «على الهامش»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

اختتمت حلقات حكاية «على الهامش»، أمس، عبر شاشة قنوات dmc، الحلقة التي شهدت فعاليات ومفاجأت عديدة بعد قيام «انجي» الفنانة جيهان خليل، بترتيب سفر رفعت -صبري فواز- إلى العين السخنة بحجة التقرب من أولاده وبعد عودته يفاجىء بقيامها ببيع الفيلا التي قام بكتابتها بأسمها لشخص أخر دون علمه.

في الوقت نفسه يكتشف «رفعت» تغيير شخصية «ياسمين» طليقته -نيرمين الفقي- التي أصبحت مسؤولة تسويق في شركة كبيرة يضطر رفعت للتعامل معها لينبهر بها وما طرأ عليها، ويطلب منها أن يلم شمل الأسرة في نهاية الأحداث لكنها ترفض وبشدة بعدما قررت العمل على نفسها وتأمين مستقبلها وحصلت على استقلالها، بعدما تعرضت للطرد من زوجها وأبوأولادها الثلاثة بعد 21 عامًا من الزواج.

وجاءت ردود الفعل قوية على الحلقة الأخيرة من رواد السوشيال ميديا وقالت شيري حسن: «مسلسل رائع والحلقة الاخيرة رائعه جدا جدا جدا الجزاء من جنس العمل ذى ما هي خانت صاحبتها خانته هو نفسه وهو خسر كل حاجه علشان انانى وطماع ان الله يمهل ولا يهمل».

«ع الهامش» هي الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، بعدما عرضت قناة dmc حكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية «بدون ضمان» بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.

‎«إلا أنا» فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.