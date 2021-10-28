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طرح فيلم «معالي ماما» نوفمبر المقبل بدور العرض

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طرح فيلم «معالي ماما» نوفمبر المقبل بدور العرض طرح فيلم «معالي ماما» نوفمبر المقبل بدور العرض

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تنتظر الفنانة بشرى عرض أحدث أفلامها «معالي ماما»، نوفمبر المقبل بدور العرض المصرية، بمشاركة باقي أبطاله الفنان محمود الليثي، مروة عبدالمنعم واسلام إبراهيم.

ووائل علاء ومريم سعيد صالح، ويواصل حاليًا مخرجه أحمد نور عمليات المونتاج والمكساج.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها، ويحمل العديد من المفاجآت ويضم العديد من ضيوف الشرف ضمن أحداثه، منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور.

المصرى اليوم

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