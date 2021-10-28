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لمدة يومين.. أغاني عالمية لفرقة الأوبرا على المسرح الصغير

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لمدة يومين.. أغاني عالمية لفرقة الأوبرا على المسرح الصغير لمدة يومين.. أغاني عالمية لفرقة الأوبرا على المسرح الصغير

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تحت عنوان عبق من الماضى تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن حفلين من إخراج حازم رشدى وذلك في الثامنة مساء يومي السبت والأحد 30، 31 أكتوبر.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية منها فكر بي، سانتا لوتشيا لونتانا، آلاف السنين، طريقي، لن أرسل الورود، الفن يناديني، إلى الأبد، ليالى موسكو، قصة حب، النجوم، قلبي سيستمر، تكلم بهدوء يا حبيبي، غارق بالحب، يا له من عالم رائع، يمكنني الرقص طوال الليل أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفى محمد، منى رفلة، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، نسرين رشدى، جيهان فايد، أنجي محسن، عزت غانم، عمرو مدحت، أسامة على، ليلى إبراهيم، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، تامر توفيق، أسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمى الجبالى.

الجدير بالذكر أن فرقة اوبرا القاهرة تأسست عام 1964 وقامت بتقديم العديد من أشهر الأوبرات العالمية حيث يضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على اكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى بإعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

المصرى اليوم

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