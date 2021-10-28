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بمشاركة 60 مستشارا بالهيئة.. انتهاء الدورة الثقيفية بين النيابة الإدارية وأكاديمية ناصر

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بمشاركة 60 مستشارا بالهيئة.. انتهاء الدورة الثقيفية بين النيابة الإدارية وأكاديمية ناصر بمشاركة 60 مستشارا بالهيئة.. انتهاء الدورة الثقيفية بين النيابة الإدارية وأكاديمية ناصر

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اختتمت أمس فعاليات الدورة التثقيفية الخامسة حول (الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي) والتي شارك فيها عدد من اعضاء وعضوات هيئة النيابة الإدارية.

وشهد المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بحضور اللواء أركان حرب أيمن نعيم رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أركان حرب تامر شوشة مدير كلية الدفاع الوطني، ختام فعاليات الدورة التثقيفية والتي شارك فيها (٦٠) عضوا بالنيابة الادارية والمنعقدة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا- كلية الدفاع الوطني بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، وذلك خلال الفترة من ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١ وحتى ٢٧ / ١٠ /٢٠٢١.

و أعرب المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن سعادته بتلك الدورات وأهميتها في صقل خبرات الأعضاء وزيادة معلوماتهم وتعزيز الوعي بقضايا الأمن القومي، وهنأ المشاركين وحثهم على استكمال الدراسة التدريبية المتنوعة داخل صرح الأكاديمية.

كما أشاد اللواء أركان حرب أيمن نعيم، بالمستشارين أعضاء النيابة الإدارية الدارسين بالدورة التدريبية معبرًا عن سعادته باستمرار التعاون مع النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تولي اهتمامًا بالغًا للتدريب والتكوين.

وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وقيادة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني.

المصرى اليوم

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