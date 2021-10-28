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عادل الغضبان يشيد بمستوى تطوير مبنى هيئة الإسعاف المصرية ببورسعيد

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عادل الغضبان يشيد بمستوى تطوير مبنى هيئة الإسعاف المصرية ببورسعيد عادل الغضبان يشيد بمستوى تطوير مبنى هيئة الإسعاف المصرية ببورسعيد

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مبنى هيئة الاسعاف المصرية ببورسعيد وذلك بعد أن تم تطويره ورفع كفاءته على أعلى مستوى، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنشآت الطبية وضمن خطة النهوض بالقطاع الطبى الذي تشهده المحافظة مؤخرا، رافقه خلالها مدير هيئة الاسعاف المصرية ببورسعيد الدكتور حسين كساب.

وتفقد «محافظ بورسعيد» أقسام المبنى، حيث تم تفقد غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطواريء والسلامة العامة بالمبنى والذي تم تطويره لسرعة الاستجابة لاستغاثات المواطنين واحتواء المواقف الطارئة، وايضا تفقد مركز تدريب المسعفين الإقليمى ببورسعيد.

وأشاد «محافظ بورسعيد» بالمستوى المتميز لمبنى هيئة الاسعاف المصرية ببورسعيد، مؤكدا أنه تم تذويد المبنى بأحدث الأجهزة الطبية والصحية للارتقاء بمنظومة الاسعاف ببورسعيد، مشيدا بجهود المسعفين خلال جائحة كورونا وسرعة تعاملهم مع استغاثات المواطنين وتقديم خدمة طبية مميزة تليق بمحافظة بورسعيد.

المصرى اليوم

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