«اتصالات الشيوخ»: إنشاء بنية تحتية للانترنت يدعم التحول الرقمى والمدن الذكية

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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة نوكيا العالمية، بهدف إنشاء بنية تحتية لخدمة إنترنت الأشياء «IOT»، خطوة هامة جدا في طريق التحول الرقمى، وخلق بيئة تكنولوجية قادرة على التعامل مع كل مستجدات العصر، ودعم الشركات وكافة القطاعات المختلفة.

وأكد «توفيق»، إن إنترنت الأشياء هي إحدى أهم إفرازات التكنولوجيا التي تتطلب بنية تحتية قوية جدا وخاصة، يمكن من خلالها ربط العديد من الأجهزة على اختلافها من خلال نظم تكنولوجية متطورة، ولها العديد من التطبيقات في كثير من المجالات، يمكن من خلال هذه التكنولوجيا التنبؤ بأى مشكلات قبل حدوثها، من خلال المعطيات التي ترسلها الأجهزة المترابطة من خلال المنظومة.

وأوضح عضو الشيوخ، إنه على سبيل المثال إذا تم تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء في قطاع الصناعة، فيمكن من خلال ربط الماكينات داخل المصنع عبر الإنترنت بطريقة فنية محددة، أن يتم التنبؤ بأى عطل قبل حدوثه في أي ماكينه متصلة بالمنظومة، وهو ما يعنى زيادة في الإنتاجية نظرا لرفع الكفاءة التشغيلية للمعدات، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا لها العديد من التطبيقات المختلفة، مثل منظومة إدارة المياه، والزراعة، والصحة وغيرها من التطبيقات التي اذا تم تفعيل هذه التكنولوجيا بها ستحدث فارقا كبيرا.

وأشار إلى أن تأهيل البنية التحتية لإنترنت الأشياء، يفتح الباب أمام التوسع في تكنولوجيا المدن الذكية، سواء من خلال المشروعات التي تنفذها الحكومة، أو التي ينفذها القطاع الخاص، مشددا على أنها هي الطريق نحو المستقبل.