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أنشطة فنية متنوعة بـ«ثقافة الجيزة»

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أنشطة فنية متنوعة بـ«ثقافة الجيزة» أنشطة فنية متنوعة بـ«ثقافة الجيزة»

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة بولاق الدكرور ورشة حكي بعنوان «أهم حضارات بلدك» دارت حول الحضارة المصرية القديمة، وعوامل قيامها وتطورها السياسي، وأهم الآلهة والمعبودات المصرية، بينما نفذت مكتبة الكوم الأحمر مسابقة في المعلومات العامة بعنوان «الرياضة في حياتنا»، كما قدمت مكتبة الطلبة ومكتبة امبابة، ورشتين للفنون التشكيلية تضمنت الأولى أعمال يدوية باستخدام ورق الفوم لعمل قطة، والأخرى تنمية المهارات الذهنية باستخدام الصلصال لعمل أشكال مختلفة.

نفذت مكتبة كفر حكيم ورشة رسم عن «إنتصارات أكتوبر المجيدة»، كما قدمت مكتبة دور التربية ورشة فنية لتعليم فن «الأوريجامى» لعمل أشكال للفراشات، بالإضافة إلى تدريبات فنون شعبية وتنورة، بينما أقام قصر ثقافة الجيزة مسابقة في المعلومات العامة مع تلاميذ مدرسة حسام الدين الخاصة، وورشة رسم بالتظليل، وكذلك نفذت مكتبة الطلبة ورشة أعمال يدوية لعمل هدية من الزجاج البلاستيك وورق الفوم، بجانب ذلك أعد مركز طفل المنيرة الغربية تدريبات فنون شعبية، بالإضافة إلى تنفيذ مكتبة الشيخ زايد ورشة فنون تشكيلية لتصميم بطاقة تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

المصرى اليوم

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