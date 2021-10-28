ضبط 2 طن فواكه بدون فواتير داخل مصنع لتعبئة الفاكهة في حملة تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس أبوطالب على، مدير إدارة تموين بلبيس، حملة للمرور على مصانع تجهيز وتعبئة الفاكهة، أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٢٣٤١٢ جنح بلبيس ضد«أ. ا. أ» صاحب مصنع لتجهيز وتعبئة الفواكه،وتم التحفظ على ٢ طن رومان و40 طن شمع برافين، وتم تشميع المصنع لحيازتة فواكه بدون فواتير ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.