تنفيذ حالتي إزالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية بقنا

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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملاتها للتفتيش وإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية والمنشآت الآيلة للسقوط.

واوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أن الوحدة أزالت حالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة وحرم الطريق العام وأراضي زراعية، و5 حالات لمنشأت آيلى للسقوط تشكل خطراً على المواطنين.

ازالة ٧ حالات تعد بقنا

وأضاف أنه جرى تنفيذ أعمال الإزالة بعدما أُخليت المنشأت وعمل كردون أمني بمحيط المنازل ورفع مخلفات الهدم والأنقاض، وذلك في إطار اللوائح والقوانين والكتب الدورية الواردة بخصوص هذا الشان.

ازالة ٧ حالات تعد بقنا