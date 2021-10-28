ثقافة المنيا تواصل إحتفالاتها بنصر أكتوبر المجيد

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تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية إحتفالا بنصر اكتوبر المجيد، حيث قدم قصر ثقافة المنيا محاضره بعنوان «نصر اكتوبر» حاضرها مصطفي الحسينى مدير مركز الاعلام بالمنيا سابقا تحدث قائلا نصر أكتوبر يعد من أعظم إنتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى في العالم، وأصبح الإنتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ، كما عقد بيت ثقافة مطاى محاضرة تثقيفية بعنوان «إنتصارات أكتوبر» حاضرها الدكتور محمد عبدالظاهر وذلك بمدرسة الثانوية بنين بمطاى وتحدث عن التخطيط والإستعداد والجهد والتعب والتضحيات وهى أثمان طبيعية للإنتصار، وقدم التحية والتقدير والإجلال لكل من ساهم في انتصار أكتوبر.

نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية رسم وتلوين عرائس من الورق المقوى مع الفنان إيهاب نادى، كما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم رسوم متحركة بعنوان «مفاتيح الزمن»، بينما أعدت مكتبة شم البحرية معلومات عامة مع اسماعيل محمد، بجانب ذلك نفذت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية رسم حر وتدريب الأطفال على التعبير عن مايدور حولهم بالرسم والتلوين.