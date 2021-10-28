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رسخ استراتيجيتها في التوسع الرأسي لتطبيقات الجيل الخامس 5G

وقّعت "زين السعودية" 4 مذكرات تفاهم مع 4 من عمالقة شركات الاتصالات والتقنية في العالم هواوي، نوكيا، تاتا للتقنية، BTAS واتفاقية مزود خدمة الأمان السيبراني المدارة مع شركة فورتينت. وتأتي هذه المذكرات واتفاقية في إطار استراتيجية زين لتعزيز قدراتها الابتكارية والارتقاء بخدمة عملائها، سواء الأفراد أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية بما فيها سلامة وأمن المعلومات.

أما مذكرة التفاهم مع شركة هواوي فتركز على التعاون في مجال نشر شبكة الجيل الخامس (5G) بخدماتها وتطبيقاتها المتنوعة ضمن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحلول الجيل الخامس للمخازن والمستودعات، كما ستتعاون الشركتان في مجال تحليل الاتجاهات العالمية والبحوث والتطوير في مجال الجيل الخامس (5G) لتحقيق أفضل قيمة للمشتركين في موازاة دعم تبني تقنيات الجيل الخامس على مستوى أوسع في المملكة.

ومن خلال مذكرة التفاهم مع شركة نوكيا، ستسعى "زين السعودية" إلى الاستفادة من حالات الاستخدام المبتكرة لشركة نوكيا في العديد من المجالات بينها حلول الأعمال الرقمية الموثوقة وعالية السرعة، عبر تطوير حالات استخدام الجيل الخامس (5G) بمختلف أوجهها. الأمر الذي من شأنه أن يحقق أفضل تجربة عملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشبكة، كما ستعمل مذكرة التفاهم مع نوكيا ضمن شراكة إستراتيجية لتطوير حلول نوكيا للأعمال وتسويقها من خلال "زين السعودية".

في المقابل، تنص مذكرة التفاهم بين "زين السعودية" وتاتا للتقنية على تعاون الشركتين في دعم نمو قطاع الأعمال من خلال مشاريع مشتركة خاصة بتقنية الشبكة الواسعة النطاق المعرّفة بالبرمجيات “SD-WAN” ومراكز الاتصال العالمية، وكذلك تطبيق حلول النقل الذكية وإنترنت الأشياء في قطاعات متعددة من المعالجة الذكية للنفايات، والقياس الذكي وحالات استخدام المدينة الذكية.

وبالانتقال إلى مذكرة التفاهم مع شركة Beyond Technology السعودية (BTAS)، ستركز بشكل رئيسي على توفير محفظة متكاملة من حلول الحماية والأمن السيبراني لقطاع الأعمال. كما سيتبادل الفريقان الخبرات في مجال مركز عمليات أمن المعلومات SoC، وكذلك تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات السيبرانية في المملكة وتعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني ومراجعة متطلبات الحوكمة ذات الصلة.

ووقّعت "زين السعودية" اتفاقية مزود خدمات الأمن السيبراني المدارة مع شركة "فورتينت" الرائدة عالمياً في مجال الحلول المتكاملة والمؤتمتة للأمن السيبراني، لتوسيع نطاق تعاونهما لتعزيز أمن خدمات سحابة زين المخصصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الحكومية.

وتعليقاً على توقيع المذكرات، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين المهندس سعد السدحان: "نواصل في زين السعودية العمل على استقطاب أفضل التقنيات وأحدثها إلى المملكة آخذين في الاعتبار 3 أبعاد رئيسية: البعد الأول وطني ومرتبط بدورنا كشركة سعودية رائدة في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل لمملكتنا انسجاماً مع رؤيتها 2030، وتمكين هذه المسيرة بأفضل التقنيات وأحدثها عبر استقطابها إلى داخل المملكة. البعد الثاني اقتصادي، ويتمثل بحرصنا على تحقيق أفضل العوائد والقيمة لقطاع الأعمال، من خلال تسخير الأدوات المبتكرة لدعم نمو أعمالهم وتوسعها بكفاءة وفعالية. والبعد الثالث إنساني وهو خاص بالارتقاء بجودة الحياة في المملكة انطلاقاً من الدور الرئيسي للتقنيات المبتكرة في تحقيق رفاهية الفرد"، مضيفاً: "نفخر بشراكتنا مع هذه الأسماء المرموقة والرائدة في عالم التقنية والاتصالات والتي تدل على التزام زين السعودية المنهجي بتحقيق التميّز من خلال استثماراتها النوعية الضخمة".

وفي موازاة خطواتها التطويرية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة. تحرص "زين السعودية" على تحقيق المواءمة مع الأصول التنظيمية والمعايير الدولية الراعية لهذه الأنشطة، حيث أن الشركة حصلت مؤخراً على شهادتي آيزو هما: ISO 27017 وISO 27018 ضمن مجموعة شهادات ISO 27001 ISMS الخاصة بأنظمة إدارة أمن المعلومات، وتحديداً إدارة الأمن لمزودي خدمات الحوسبة. هذا، إضافة إلى حصولها قبل ذلك على شهادتي آيزو وهما: ISO 9001: 2015 (QMS) وISO 27001: 2013 (ISMS)، اللتين تؤكدان قدرة الشركة على توفير المنتجات والخدمات التي تلبّي متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها باستمرار، وكذلك الحفاظ على نظام إدارة أمن المعلومات وتحسينه باستمرار، جنباً إلى جنب مع متطلبات تقييم ومعالجة مخاطر أمن المعلومات.