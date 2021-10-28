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نائب: قرار «الغاء مد الطوارئ» أفضل ترويج للسياحة المصرية

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نائب: قرار «الغاء مد الطوارئ» أفضل ترويج للسياحة المصرية نائب: قرار «الغاء مد الطوارئ» أفضل ترويج للسياحة المصرية

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وصف سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس ، بإلغاء مد حالة الطوارئ، باللحظة التاريخية التي اسعدت جميع المصريين خاصة أنها جاءت عقب سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب من الدولة المصرية، في مواجهة ظاهرة الارهاب الأسود، موجهاً تحية قلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره التاريخى عقب سنوات طويلة من إعلانها، والتحية والتقدير لابطال وصقور قواتنا المسلحة والشرطة الوطنية على ماحققوه من نجاحات كبيرة ابهرت العالم كله في هزيمة وسحق قوى الشر والظلام والارهاب

وأكد النائب سيد حنفى طه أن هذا القرار يؤكد أن اصبحت دولة تتمتع بالامن والاستقرار مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون له تأثيره الايجابى، والكبير على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لمصر وايضاً الترويج للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الرسمية بالفيس بوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وأضاف: «وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار»

واختتم الرئيس: «ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».

المصرى اليوم

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