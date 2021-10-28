بعد نفي إليسا شائعة «واقي الرصاص».. شمس من شوارع بغداد: «ما أبغي حراسة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

ظهرت الفنانة شمس الكويتية في مقطع فيديو -خلال الساعات الماضبة- وهي تسير في الشوارع العراقية، لافتة إلى أنها لا تحتاج إلى السير وترتدي «واقٍ للرصاص»، وذلك قبل ساعات من مشاركتها في مهرجان بابل الدولي ببغداد.

وهو المقطع الذي اعتبره جمهورها تلمح فيه إلى الفنانة إليسا، بشأن ما انتشر حول ارتداءها واقيًا للرصاص لحمايتها وذبك أثناء إحياءها حفلها الغنائي في العراق.

وقالت شمس في الفيديو: «أنا في وسط شوارع بغداد وما أبغى حراسة، لا فيه حاجه ولا في درع واق ولا شئ ولا كلام فاضي».

كان ما أثير حول ارتداء إليسا واقيًا للرصاص قد تسببت في غضب وانتقادات من قبل جمهورها العراقي، لذلك خرجت الفنانة البنانية لتنفي ذلك وموضحة حقيقة ما حدث.

وقالت إليسا، عبر تغريدة بحسابها الشخصي عبر موقع التغريدات «تويتر»: «زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبهم وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما له أي مصداقية».

وأضافت: «ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيره وكل هالكلام سخيف وما له أي مصداقية، كنت محاطة بفريق أمني متل بأي بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما له أساس من الصحة».

وعبّرت إليسا عن سعادتها بسفرها إلى بغداد عن سعادتها، بنشر فيديو لها لحظة وصولها إلى المسرح، وعلقت قائلة: «أوقات بتوصل لمطرح وقلبك يكون كتير مبسوط، هيك حاسه ببغداد».

كانت إليسا أحيت أول حفل غنائي لها في العراق، وتصدر هاشتاج «إليسا في بغداد» موقع «تويتر» في العراق، والذي تضمن كافة إحداثيات حفل الفنانة اللبنانية لحظة بلحظة.

وفي حفلها الأول في بغداد على مسرح «سندباد لاند»، وبعد صعودها خشبة المسرح، أشارت إلى أنه من بين أمنيات حياتها هو أن تغني في بغداد وبالفعل تحققت أمنيتها اليوم.

ووجهت كلماتها إلى الشعب العراقي لافتة إلى أن «شعب العراق يمتلك طاقة عالية وأتمنى أن تعود الحياة للعراق، وأن يكون حفلها سهرة جميلة، وبداية لسهرات كبيرة خلال الفترة القادمة، وانبسطوا قدر الإمكان».

يشار إلى أن الفنانة نوال الزغبي تستعد لإحياء حفلها الغنائي في بغداد، غدًا الجمعة، وروجت الفنانة لهذا الحدث بصورة وتعليق على صفحتها الرسمية في «انستجرام»، قائلة: «ناطرتكن بحماس كبير بمهرجان بابل الدولي يوم الجمعة ٢٩ اكتوبر ٢٠٢١».