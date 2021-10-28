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وزير الشباب والرياضة يتابع إجراءات إقامة البطولة العربية لخماسيات الكرة

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وزير الشباب والرياضة يتابع إجراءات إقامة البطولة العربية لخماسيات الكرة وزير الشباب والرياضة يتابع إجراءات إقامة البطولة العربية لخماسيات الكرة

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدكتور أحمد كمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة، ممثلا عن الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي،لبحث اخر استعدادات جامعة جنوب الوادي لاستضافة البطولة العربية للجامعات لخماسيات الكرة، والتي من المقرر لها ان تنطلق في شهر نوفمبر المقبل، بحضور الاستاذ الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

استعرض صبحي استعدادات الجامعة لاستقبال وفود الجامعات المصرية والعربية المشاركة في البطولة العربية، مؤكداً أن التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف الغرباوي يتم على أعلي مستوي للخروج بالبطولة بالمظهر اللائق بإسم ومكانة الدولية والعربية.

مضيفاً أن اجمالي عدد الجامعات المشاركة في البطولة وصل إلي ٢٥ جامعة عربية وخاصة وأهلية وحكومية، والتي يتنافس فيها العديد من طلاب الجامعات.

مؤكداً أنه يحرص بصفه شخصية على متابعة كافة الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة البطولة مشدداً على ضرورة الإنتهاء من جميع التجهيزات قبل البطولة.

المصرى اليوم

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