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عماد وحيد: الدرندلى الأنسب لمنصب أمين صندوق الأهلى

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عماد وحيد: الدرندلى الأنسب لمنصب أمين صندوق الأهلى عماد وحيد: الدرندلى الأنسب لمنصب أمين صندوق الأهلى

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أعلن عماد وحيد عضو مجلس اداره النادى الأهلى السابق تأييده للمرشح المستقل على أمانه الصندوق خالد الدرندلى بأنتخابات النادى الأهلى القادمة.

مؤكدا أن لديه من الخبره الماليه والمصرفيه ما يؤهله لهذا الأستحقاق بالأضافه ان له من المواقف التى تدل على عدم الأهتزاز امام محاولات تهميشه مؤخرا لاعتراضه على ممارسات التفرد بالقرارات الصادره من مجلس الأداره وفرض الأمر بالقوه دون اعتبار لحق أعضاء مجلس الأداره فى مناقشه ودراسه هذه القرارات خصوصا المصيريه منها التى يلزم تناولها لأقرار الصالح منها .

وناشد عماد وحيد ،أعضاء الجمعيه العمومية عدم الأنسياق وراء المشاعر العاطفيه عند أختيار أى من المرشحين دون النظر للصالح العام .

وقرر الدرندلي خوض انتخابات الأهلي على منصب أمين الصندوق، كمستقل بعد خروجه من قائمة الخطيب، لأنه تواجد في هذا المنصب من عام 2002، فضلاً عن أنه مرتبط بمجال عمله في أحد البنوك وأنه لا يتطلع لرئاسة الأهلي أو تولي منصب النائب.

وتقام إنتخابات الأهلى يوميى 25 و26 نوفمبر المقبل، ووفقا للائحة النادى الأهلى الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.

المصرى اليوم

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