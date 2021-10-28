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الكشف عن مدرب برشلونة الجديد المؤقت خلفا لرونالد كومان (صورة)

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الكشف عن مدرب برشلونة الجديد المؤقت خلفا لرونالد كومان (صورة) الكشف عن مدرب برشلونة الجديد المؤقت خلفا لرونالد كومان (صورة)

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أعلن نادي برشلونة اليوم الخميس رسميا عن تعيين سيرجي بارجوان مدربا مؤقتا جديداً للفريق الكتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان.

وكان برشلونة قد أعلن عن إقالة رونالد كومان من مهام منصبه عقب خسارة الفريق أمام نظيره رايو فاليكانو بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيتولى سيرجي بارجوان تدريب الفريق ربما لمدة 3 مباريات فقط لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد.

سيرجي بارجوان

ويكثف مسؤولو برشلونة حالياً من مفاوضاتهم مع نجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز من أجل تولي المسؤولية الفنية للبارسا في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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