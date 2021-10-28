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رئيس «أشمون»: الانتهاء من سابع مشروعات «حياه كريمة» في قطاع الأبنية التعليمية

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رئيس «أشمون»: الانتهاء من سابع مشروعات «حياه كريمة» في قطاع الأبنية التعليمية رئيس «أشمون»: الانتهاء من سابع مشروعات «حياه كريمة» في قطاع الأبنية التعليمية

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أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، عن الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، حيث تم الإنتهاء من إنشاء وتسليم جناح مدرسة الكوادي الابتدائية والذي تم إنشائة على مساحة حوالي 400م² بنسبة تنفيذ 100% وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقري أشمون، مؤكداً أنة تم الإنتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية الكوادي.

وأوضح سرور أن مشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة الكوادي الإبتدائية جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الإستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

وأشار إلى أنه بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز السابع لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون بعد مشروع إنشاء مدرسة الشهداء بشما، وجناح مدرسة عبدالعزيز عبداللطيف البدوي بسمادون ،وجناح مدرسة عبدالسلام وهبه بشما، ومدرسة سمادون الابتدائية الجديدة، ومدرسة خالد سطوحي، وجناح مدرسة الشهيد السيد يحيي بسمادون، وأوضح أيضا أنة جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

المصرى اليوم

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