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محافظ أسوان يشدد علي سرعة إنهاء أعمال رصف الطرق

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محافظ أسوان يشدد علي سرعة إنهاء أعمال رصف الطرق محافظ أسوان يشدد علي سرعة إنهاء أعمال رصف الطرق

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً للإسراع بأعمال إعادة الشىء لأصله ورفع التراكمات ونواتج وتسوية الحفر، ثم تنفيذ أعمال الرصف فور إنهاء أي أعمال بمشروع البنية التحتية والذى يتضمن إحلالا كاملا لخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بطريقي كورنيش النيل والسادات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتنفيذ أكبر مشروع للبنية التحتية منذ عشرات السنوات.

وأعلن اللواء أشرف عطية عن قيام مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في أعمال تطوير ورفع طريق الفنادق على مرحلتين بطول ٢.٥ كم وبتكلفة ٥ ملايين جنيه، بدءاً من مدينة ناصر وحتى حديقة فريال بكورنيش النيل، وذلك لأهمية هذا الطريق الحيوي والذى يقع في نطاقه العديد من الفنادق السياحية والمزارات الأثرية والترفيهية، حيث سيتم البدء حالياً في المرحلة الأولى بطول ١.٥ كم، فيما سيعقبه المرحلة الثانية بطول ١ كم بعد إنهاء أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي.

المصرى اليوم

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