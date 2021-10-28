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تحذير عاجل من الأمطار الرعدية .. الأرصاد تكشف حالة الطقس في أسبوع وتطالب باتخاذ كافة التدابير

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تحذير عاجل من الأمطار الرعدية .. الأرصاد تكشف حالة الطقس في أسبوع وتطالب باتخاذ كافة التدابير تحذير عاجل من الأمطار الرعدية .. الأرصاد تكشف حالة الطقس في أسبوع وتطالب باتخاذ كافة التدابير

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أعلنت هيئة العامة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجة الحرارة حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي، وقالت إن البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على مدن الشمال حتى شمال الصعيد، على أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، لطيف في الساعات الأولي من الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة، غدًا الجمعة يوم 29 أكتوبر من المتوقع أن تكون رعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وأضافت، في بيان لها عن حالة الطقس ودرجة الحرارة، أن يوم السبت 30 أكتوبر ستشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وسوف تزيد كمية الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة والجيزة بنسبة تتراوح بين 50 و60%.

النشرة الجوية ليوم الخميس - صورة أرشيفية

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى رعدية أحيانا يوم الأحد 31 أكتوبر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات بنسبة تتراوح بين 50 و60%، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في القاهرة والجيزة ووسط وجنوب الدلتا على فترات بنسبة تصل 30%.

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تقلبات في حالة الطقس ودرجات الحرارة

حذرت هيئة الأرضاد الجوية المواطنين وطالبت الجميع باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار المتوقع على القاهرة الكبري وشمال البلاد.

المصرى اليوم

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