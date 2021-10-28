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بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:08 مساءً
سيطرة «أهلاوية» في أكبر نتائج مباريات «القمة» في القرن الـ 21
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:02 مساءً
مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:02 مساءً
فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:02 مساءً
بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:02 مساءً
«الجيزة» تُزيل ٤٥ تعد على أراضي زراعية بمنشأة القناطر والبدرشين وأطفيح
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:02 مساءً
الحكم على 12متهما بـ«داعش إمبابة» 8 يناير
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:02 مساءً
«خرابيش الحرافيش».. مسرحية جديدة للمخرج علاء نصر بوكالة الغوري
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:02 مساءً
«اقتصادية النواب»: تشجيع بريطانيا للمستثمرين بالتوجه لمصر يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:02 مساءً
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشروعات التي تم إنجازها في لقاءه بنواب المحافظه
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السبت 06 نوفمبر 2021 04:02 مساءً
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وزير العدل يعلن إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد
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فيديو اليوم السابع
الخميس 28 أكتوبر 2021 02:37 مساءً
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