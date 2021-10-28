سارع بالتقديم.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة دون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:



1- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

امان للتمويل المتناهي الصغر يطلب للتعين:

1- محاسب فرع (من ذوي الهمم)

العدد المطلوب 50 شخص

مسؤول عن حسابات الفرع والعمليات المالية بداخلة ومراجعة أعمال خزينة العملاء

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مكان العمل: جميع الفروع على مستوي الجمهورية

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور فقط

- خبرة من 1-3 سنوات

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق

- المرتب 3000 ج

- 8 ساعات عمل

-يومين اجازه

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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2- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لمجموعه بيوجروب يوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021

شركة بيوجروب لأدوية التجميل العلاجية تطلب للتعين:

- مبيعات بفروع الصيدليات

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مكان العمل: اقرب فرع بالقاهرة والجيزة

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الشروط:

- خريجين مؤهل عالي

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28 سنة

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الحقوق:

- مرتبات مجزية

- 9 ساعات عمل

- حوافز وعمولات تأمين صحى وإجتماعى.

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يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

الحضور مباشرا على العنوان والميعاد التاليين: من الساعه ١٠ صباحا إلى ٣ عصرا يوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021

المكان: شركة بايوجروب بكمبوند ووتر واي – اعلى سوبرماركت سعودي – الدور الثاني – القاهرة الجديدة

لينك الخريطة: اضغط هنا

لاي استفسار:

01204811507

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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3- اكتف سبورت هاوس يطلب للتعين:

1- محاسب عام

مسؤول عن حسابات عامه- حسابات الموردين- حسابات التصنيع -تكاليف المخزون-

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مكان العمل: الاداره بالعبور

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة من 1 إلى 3 سنوات

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق

- المرتب يحدد حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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4- خطوة للملابس يطلب للتعين:

1- مدير فرع

إدارة وتحفيز الفريق لزيادة المبيعات، وضمان كفاءة فريق العمل-

تحليل أرقام المبيعات والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية-

الرد على شكاوى العملاء والتعليقات-

-يحافظ على أداء الموظفين بالتدريب، وتقديم المشورة، وتأديب الموظفين؛ تخطيط ورصد وتقييم نتائج العمل

-يضمن توافر السلع والخدمات قبل الموافقة على العقود بالاحتفاظ بقوائم الجرد

2- مبيعات داخلية

«1-تحقيق هدف المبيعات المحدد من قبل الشركة

2-عرض المنتجات والخدمات بطريقة مناسبة تمهيدا لبيعها على زوار صالة المعرض.

3-توجيه العملاء نحو السلع والخدمات التي تبيعها الشركة والتي لا يقوم العميل بشرائها ومحاولة زيادة مبيعات الشركة من خلال هذا التوجيه.

--------

مكان العمل: المقطم- الاسكندرية- المنصورة-6اكتوبر- مدينة نصر

-------

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين (يتم قبول الطلبة في حاله الخبرة والتفرغ)

- ذكور واناث

- خبرة لا تقل عن 6 شهور للمبيعات- 3 سنين لمديري الفروع

- حد اقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق

المبيعات: 2800 +العمولة

مدير الفرع 4500+ العموله

- 9 ساعات عمل

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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5- للاقمشة المستوردة RIV يطلب للتعين:

1-مندوب مبيعات خارجيه

«بناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتملين.

اجراء الاتفاقات وإبرام العقود. مع العملاء الجدد

شرح تفصيلي لكافة منتجات وخدمات الشركة العامل بها، وتشجيع العملاء على اقتنائها.

2- عامل نظافة وبوفيه (يجيد القراءه والكتابه)

«الحفاظ على نظافة المكتب والبوفيه والحفاظ جميع الأدوات والخامات والمعدات الموجودة داخل البوفيه

- إعداد المشروبات الساخنة والباردة وتقديمها لأفراد العمل أو للضيوف والزوار«

--------

مكان العمل: مدينه نصر

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الشروط:

- مؤهل عالي أو متوسط للمبيعات

- ذكور

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها

- حد اقصى للسن 40 سنة

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الحقوق

المبيعات يصل إلى 4000ج

البوفية: 2300

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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6- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

Elshahed RealEstate is looking for:

1- Property Consultants

Job Description

«• Determining clients' needs and financial capabilities to propose solutions that suit them.

• Responsible for negotiation processes.

• Conducting market research on new projects in the market.

• Maintain contact with clients for an opportunity to discuss future business prospects.

• Advise clients on market conditions، prices، mortgages, legal requirements and related matters.«

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Requirements:

- Graduates Only

- Gender Both

- Good in English

- location: Moqattam

- 1: 3 years in Real Estate. ( Experience with brokerage company is highly preferred )

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Benefits:

- Salary From 3000 to 4000 based on experience + commission

- One day off

- 8 work hours

- Social insurance

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To apply please fill in this link and we will call you: Click Here

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7- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

L'AZURDE For Jewelry Manufacturing & Distribution is looking for

1- Wholesale assistant sales representative.(Outdoor)

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Location of work:

Cairo، Alexandria، Hurghada

Job Description

• Serving existing key accounts، following up on order levels and receiving orders.

• Achieve targets set in plan.

• Maintaining excellent relationship with clients and ensuring excellent merchandising of products.

• Replenishment of jewelry products in business units if needed.

• Opening new accounts and delivering sales presentations and pitches to potential clients (A plus).

Requirements:

- Graduates Only

- Males only

- Good in English

-Have Driving License

-Maximum age: 30 years old.

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Benefits:

- Salary Basic Salary 3500 + Commissions + 700 transportation allowance

- One day off

- 9 work hours

- Social Insurance- Family Medical Insurance- Life Insurance

--------------

To apply please fill in this link and we will call you: Click Here

Or visit our website in this link: Click Here

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8- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

Smarters ID- provides Tv software guarantee

شركة كبيرة لسوفت وير التلفزيون تطلب للتعين:

- تلي سيلز Telesales

(بيع خدمات الشركة خلال التليفون)

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مكان العمل: شبرا مصر

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الشروط:

- مؤهل عالي وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28

-خبره سابقه في نفس المجال

- جيد جدا في مهارات التواصل والبيع

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2000 اساسي+ 400 تارجت + بونص على كل اوردر

- 8 ساعات عمل

- حوافز ربع سنوية

-تامينات

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصةتوظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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9- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات تطلب للتعيين:

1- مندوب مبيعات خارجى

2- اخصائى تخليص جمركى

3-اخصائى تخليص معاملات حكومية ومرور وتامينات

4-فنى سيارات كهربائية

--------------

مكان العمل: ابو رواش- الجيزة

------------

1- مندوب مبيعات خارجى

تسويق وبيع منتجات الشركة من البطاريات الصناعية عن طريق الزيارات المختلفه للشركات

شروط عامة :

- مؤهل عالي أو فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 30 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب اساسى + بدل انتقال وKPI

- 8 ساعات عمل

- عمولات بيعية

-تامينات اجتماعية

-------

2- اخصائى تخليص جمركى

تخليص المنتجات في الجمارك

شروط عامة :

- مؤهل عالي أو فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------

3-اخصائى تخليص معاملات حكومية ومرور وتأمينات

التعامل مع الجهات الحكومية وعمل تخليص جميع المعاملات الخاصة بالشركة

شروط عامة :

- مؤهل عالي أو فوق متوسط

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------------

4-فنى سيارات كهربائية

التعامل مع العملاء في عمليات الصيانة الكهربائيه

شروط عامة :

- لا يشترط موهل معين

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصةتوظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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10 -تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

Union Training House is looking for

1- Customer Service Agents ( Maadi)

2- Telesales (Dokki)

----------------

Requirements:

- Graduates Only

- Females only

- Good in English

-----------

Benefits:

- Salary

Basic Salary 3500 + Commissions (Telesales)

Salary 4000 (Customer Service)

- Two days off

- 9 work hours

- Medical and Social insurance

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To apply please fill in this link and we will call you: click here

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11- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

الشركة المصرية الدولية للبطاريات تطلب للتعين:

1- محاسب موردين

2- مشرف خدمه عملاء

3-مهندس كهرباء

--------------

مكان العمل: ابو رواش- الجيزة

------------

1- محاسب موردين

مسؤول عن ملف حسابات المورديين

شروط عامة :

- بكالوريوس تجارة أو مايعادله

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------

2- مشرف خدمه عملاء

التعامل مع العملاء وفريق العمل

شروط عامة :

- مؤهل عالي

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

---------- -

مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

-------

3-مهندس كهرباء

التعامل مع العملاء خاصة اجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائى UPS

شروط عامة :

- بكالوريوس هندسة كهرباء أو مايعادله

- خبرة بنفس الوظيفة

- حد اقصى للسن 32 سنة

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مميزات العمل :

- المرتب: تفاوضي

- 8 ساعات عمل

-تامينات اجتماعية

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة:: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصةتوظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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12- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعين:

1- دعم فني (مدينه نصر- قنا- الاسكندرية)

تلقي الشكاوي والاستفسارات الفنية والعمل على حلها من خلال توجيه العميل عبر المكالمة باستخدام الادوات المناسبة

2- خدمة عملاء (الدقي-المعادي)

الرد على استفسارات العملاء والشكاوي غير الفنية ومدهم بمعلومات تحديثات الخدمات والعروض

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور فقط

- خبرة أو معرفة فقط بالCCNA أو ال +N بالنسبةللمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء:من 2700

الدعم الفني: 3500

- يومين اجازة اسبوعيامتغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

وسوف يتم الاتصال بك:

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر: اضغط هنا



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13- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

El Bardisi Group retail field is looking for:

1- IT Help-desk (1-3 years’ experience )

Experience with installing and configuring computer hardware، software، system،

-Networks، printers، scanners

-Mange security options and software in computers and networks

- troubleshoot system failures and provide solution

2- Senior IT Specialist (5 years’ experience)

Provide technical support for local and remote users in many locations.

-Perform installation، configuration، and troubleshooting of Hardware، Software، and LAN / WAN infrastructure.

-Troubleshoot the network and system services (ERP، Printing، Email service، VPN، and Internet access).

------------

Location: Hadayek Elahram

---------

Requirements:

- High educations

- Gender: males only

- Very good in English

- Maximum age 32

---------

Benefits:

- Salary

4000 for IT Help-desk

7000 for Senior IT Specialist

- Social insurance

- 8 work hours

- One day off rotational

-------------

For applying please send your cv to:

cv@tawarwghayar.com

mention the job title in the subject

(it help desk )

or

(Senior IT Specialist )

--------------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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14- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

شركة البرديسي للاستوكات والملابس الأوروبية تطلب للتعين:

1- محاسب تكاليف (3 سنوات خبرة)

-تحديد تكلفة خطوط الانتاج بناءا على الموديلات المنتجة

-تحديد احتياجات الوحده من الخامات وادوات التشغيل

-قياس تكلفة العمالة وفقا لحجم الانتاج ومراحلة

-تقدير وتخطيط تكلفة الوحده

-تقديم تقارير بحركة سير المواد والخامات والاقمشة داخل المصنع وخريطة التدفق«

2- مراقب مخزون (1-3 سنوات خبرة)

عمل الجرد الدوري على الافرع-

مراقبة حركة المخزون

3- امين خزنة (1-3 سنوات خبرة)

استلام السلفة المستديمة والصرف منها طبقاً للتعليمات.

حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة.

تسليم الرواتب لمنسوبي المؤسسة.

الإشراف على إدارة النقدية اليومية.

إدارة الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات.

إعداد تقارير المصروفات على أساس منتظم

4- مراقب كاميرات (خبرة في نفس المجال)

التأكد من فتح وغلق الفروع في المواعيد المحددة الرسمية لبدء وانتهاء العمل

مراقبة الشاشات الخاصة بـ كاميرات المراقبة للتأكد من اتباع الموظفين والزائرين لسياسات الشركة داخل الفروع المختلفة-.

رصد أية تجاوزات داخل الفروع المختلفة للشركة والابلاغ عنها للمدير المباشر

5- امن (خبرة سابقة في المجال)

مسؤول عن عملية الامن داخل الفرع ومتابعة سير العمل بانتظام

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مكان العمل: البوابة الثانيه الجديده- حدائق الاهرام

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الشروط:

- مؤهل عالي للوظيفه الاولي والثانية

- موهل متوسط للوظيفه الثالثة والرابعه

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب 4000 لمراقب المخزون- المرتب 3500 لامين الصندوق

- المرتب 3000 لمراقب الكاميرات- المرتب 2500-3000 لفرد الامن

-المرتب 6000-7000 لوظيفه المحاسب

- ارباح نصف سنويه

- 9 ساعات عمل

- تأمينات اجتماعية

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر ولمزيد من الوظائف الاخرى من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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15- تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر

اكتف سبورت هاوس يطلب للتعين:

1- نائب مدير فرع

مساعدة فريق المبيعات وتنظيم العمل ومتابعه وتقيم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة

2- بائع داخلي

مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة

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مكان العمل: الاقصر شارع سعد زغلول

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق

- المرتب النائب حسب الخبرة

المبيعات: 2300 +العمولة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

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