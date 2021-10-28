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بوجاتي تودَّع طراز شيرون بـ40 نسخة فقط

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بوجاتي تودَّع طراز شيرون بـ40 نسخة فقط بوجاتي تودَّع طراز شيرون بـ40 نسخة فقط

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قررت شركة بوجاتي تحديد إنتاج 500 نسخة من شيرون منذ إطلاقها عام 2016، مهما كان الإصدار، بينما في الوقت الحالي توفر بوجاتي 40 سيارة فقط من طراز شيرون.

وبحسب motor1، صرحت بوجاتي أن الطلب ارتفع على نموذج شيرون خلال الربع الثالث من عام 2021، خاصةً في الصين التي أصبحت واحدة من أهم الأسواق لبوجاتي، كما بدأ تسليم أول نسخة خلال شهر مارس من عام 2017، فيما تم تسليم السيارة رقم 100 خلال شهر مايو من عام 2018، بينما النسخة رقم 300 تم تسليمها خلال شهر مارس من عام 2021.

وفي الوقت الحالي فإن بيور سبورت وسوبر سبورت هي النسخ المتبقية من بوجاتي شيرون، كما تمتاز بيور سبورت بتخفيف الوزن بمقدار 50 كيلوجرام، بالإضافة إلى إعادة ضبط جهاز التعليق ليصبح أكثر صلابة.

وعلى الرغم من أن بوجاتي لم توضح الطراز الذي سيحل محل طراز شيرون، لكن يمكن التوقع بأنه سيكون طراز فريد من نوعه خاصة بعد إندماج كلا من بوجاتي وريماك التي تختص في إنتاج السيارات الكهربائية الخارقة.

ووفقا للتقارير فإن أولى السيارات التي ستنتجها بوجاتي في المستقبل سيظهر خلال 2024، والتي لن يقل سعرها عن مليون دولار، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تحتوي على محرك هجين أو ستكون كهربائية بالكامل.

الجدير بالذكر أن ريماك تختص بصناعة السيارات الكهربائية ذات الأداء الخارق، بالإضافة إلى أنها توفر حالياً طراز «نيفيرا» وهو محدود الإنتاج بمقدار 150 سيارة، مع 4 محركات كهربائية، وعزم دوران يصل حتي 2360 نيوتن، و1914 حصان، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق من 0-100 كلم/س خلال 1.85 ثانية فقط.

المصرى اليوم

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