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محاضرات توعوية وأدبية بفرع ثقافة الأقصر

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محاضرات توعوية وأدبية بفرع ثقافة الأقصر محاضرات توعوية وأدبية بفرع ثقافة الأقصر

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية وقدم الشاعر يحيى سمير قصيدة بعنوان «بحبك لا»، بجانب تنظيم محاضرة بعنوان «شرح برنامج الهندسي اتوكاد Autocad أداء رسم القوس» تناول د. وائل أبوالمجد أداة رسم الخطوط واختصارها وخصائصها، والفرق بينها وبين أداة رسم الخط، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «قراءة الصور الرقمية ومناهضة الشائعات» حاضرها د.أحمد جمال، إلى جانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية عمل وحدات ديكور باستخدام مسدس شمع نفذتها شيماء سعيد باستخدام مسدس الشمع.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي الثقافية محاضرة بعنوان «الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» ألقاها عمرو عبدالصبور، موضحا لا تقدم ولا ارتقاء ونجاح بأي مجتمع، إلا من خلال سياسة ثقافية متنوعة ومتعددة، وهى إحدى أركان بناء وتنمية المجتمعات، ومدى احتياجها في تطور البناء والتنمية، كما عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «مكافحة التنمر» تحدث العادلي حسان عن مفهوم التنمر وأشكالها، ومكافحة والحد من التنمر، بينما نفذ قصر ثقافة إسنا ورشة أشغال يدويةه من الكروشيه «عمل محفظة» نفذتها مها جمال، وبجانب هذا قدم ورشة حكي عن «اليوم العالمي لغسيل اليدين» تحدثت سلوى جودة عن حملة تهدف لحث الملايين من الأفراد في العالم على غسل اليدين، وانطلقت هذه الحملة عام ٢٠٠٨.

أقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان «دور المعلم في غرس القيم الأخلاقية للطفل» تحدث أشرف عبده عن دور وزارة التربية والتعليم في الاهتمام بالجانب التربوي للأطفال، دور المعلم وتأثيره في الاهتمام بالقيم الأخلاقية للأطفال، وأقيم بقصر ثقافة حاجر العديسات مسرح عرائس عن «المشكلة السكانية» نفذها المخرج المسرحي جمال يونس، كما نظم قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي قدمت مقبول بدوي أسئلة ثقافية متنوعة ومتعددة لرواد القصر، بالإضافة إلى ورشة حكي عن «قناة السويس الجديدة» نفذتها هيام أحمد.

المصرى اليوم

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