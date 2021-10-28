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البرهان يكلف علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية السودانية

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البرهان يكلف علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية السودانية البرهان يكلف علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية السودانية

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في خضم توترات شديدة يشهدها السودان أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم الخميس، تكليف، على الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية السودانية.

جدير بالذكر أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان، أعلن، الإثنين الماضي حل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي اعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفه محتجون بـ«الانقلاب»، وفي وقت سابق أكدت وزارة الإعلام أن قوة من الجيش اعتقلت حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه «تأييد الانقلاب». وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على فيس بوك إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم برصاص الجنود، بينما سقط أكثر من 80 مصابا.

فيما قالت وزارة الإعلام السودانية على فيس بوك أيضا إن موظفي البنك المركزي سيدخلون في إضراب وعصيان مدنى «رفضا للانقلاب العسكري».

المصرى اليوم

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