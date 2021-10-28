أخبار عاجلة

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان -
سيطرة «أهلاوية» في أكبر نتائج مباريات «القمة» في القرن الـ 21 -
مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية -
فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر -
بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية -
«الجيزة» تُزيل ٤٥ تعد على أراضي زراعية بمنشأة القناطر والبدرشين وأطفيح -
الحكم على 12متهما بـ«داعش إمبابة» 8 يناير -
«خرابيش الحرافيش».. مسرحية جديدة للمخرج علاء نصر بوكالة الغوري -
«اقتصادية النواب»: تشجيع بريطانيا للمستثمرين بالتوجه لمصر يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية -
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشروعات التي تم إنجازها في لقاءه بنواب المحافظه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعليم": بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض في إيرلندا

Print
"التعليم": بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض في إيرلندا "التعليم": بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض في إيرلندا
خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر 2021.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في إيرلندا، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر 2021.

وقالت الوزارة: إن الدرجة العلمية المتاحة هي البكالوريوس، والدولة هي إيرلندا.

وأضافت: الشروط العامة للابتعاث تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لائقًا طبيًا وحاصلاً على الشهادات المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، لديه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدين من الجهة المصدرة لهما، أن تتم معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة، أن تكون وثائق المتقدم مكتملة أثناء التسجيل، أن يكون التقدير في الوثيقة والاختبارات الأخرى وفق المحدد في الشروط الخاصة بالمرحلة، أن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيبتعث لدراسته، وأن ترفع جميع الوثائق المطلوبة عند التسجيل بصيغة "PDF"، وتكون الصور مطابقة لأصولها.

وأضافت: الشروط الخاصة تتضمن ألا يكون المتقدم شاغلاً وظيفة في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وألا يزيد العمر عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة "قسم العلوم الطبيعية"، وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 90% أو ما يعادلها، ألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70% أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة، أن يكون المتقدم قد اجتاز أداء اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي لاستخدام درجتيهما مع المعدل التراكمي للثانوية العامة ودرجة اختيار IELTS في المفاضلة الأكاديمية، مع النسب السكانية، والحصول على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار IELTS ولا تقل عن 5 في كل قسم أو ما يعادلها للمتقدمين على مقاعد بكالوريوس التمريض في إيرلندا، والانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة خمسة أعوام مع اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء

مهرجان الملك عبدالعزيز: للنساء الحق في التسجيل في منافسات "مزاين الإبل"

مهرجان الملك عبدالعزيز: للنساء الحق في التسجيل في منافسات "مزاين الإبل"

شاهد.. "تعليم القريات" يعالج التشوه البصري بمبادرة "بأيدينا"

شاهد.. "تعليم القريات" يعالج التشوه البصري بمبادرة "بأيدينا"