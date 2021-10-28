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يتمتع شاكيل أونيل، نجم كرة السلة الأمريكية المتقاعد بقامته الطويلة جدًا، والتي تفرض عليه اقتناء سيارات خاصة يمكنها استيعاب طوله الهائل بكل راحة.

وتم استضافة نجم السلة الذي حظى بشعبية وشهرة واسعة مؤخرًا في جائزة الولايات المتحدة الأميركية الكبرى لـ«الفورمولا 1»، حيث تولى «شاكيل» تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وبحسب motor1، فاز ماكس فيرشتابن، بالسباق بعد تنافس قوي مع لويس هاميلتون.

فيما وصل «شاكيل» السباق بسيارة كاديلاك كلاسيكية، عُدل تصميمها الخارجي، وكان أبرز هذه التعديلات قرون كبيرة الحجم ثبتت أعلى الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى تعديلات أخرى على كل أنحاء السيارة من أجل تمييز مظهرها.

وتضمنت التعديلات تغيير تصميم السيارة من الداخل بالكامل، حيث يظهر «شاكيل» خلال الفيديو المتواجد عبر «تيك توك» يجلس في أقصى الجهة الخلفية من السيارة على مقاعد جلدية، بينما قام «شاكيل» بالوقوف في كل أماكن منصة التتويج، والتقط الصور مع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

بجانب ذلك يحظي نجم كرة السلة الأمريكية بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى مشاركته في عدة برامج تلفزيونية وأفلام مما ساهم في زيادة شهرته.

جدير بالذكر أن سباق الجائزة الكبرى للولايات المتحدة عاد من جديد، بعد إلغاؤه عام 2020، بسبب فيروس كورونا، فيما استضافت حلبة أميريكاس السباق بولاية تكساس.