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جامعة الأقصر: المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن بعنوان «العلوم الإنسانية والتحول الرقمي»

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جامعة الأقصر: المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن بعنوان «العلوم الإنسانية والتحول الرقمي» جامعة الأقصر: المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن بعنوان «العلوم الإنسانية والتحول الرقمي»

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وافق مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الحامعة في جلسته الـ31 على عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن تحت عنوان «اللغة والعلوم الإنسانية في عصر التحول الرقمي – آفاق جديدة نحو المستقبل» وذلك خلال الفترة من 20-22 مارس 2022م.

كما وافق المجلس على مشاركة كلية السياحة والفنادق بالمؤتمر الذي سوف ينظمه المعهد الوطني لإدارة السياحة والضيافة بحيدر آباد – الهند، وذلك خلال شهر فبراير 2022م، بمقر المعهد بمدينة حيدر آباد تحت عنوان «السياحة والضيافة وأهداف التنمية المستدامة.. كما ناقش المجلس اقتراح مشاركة جامعة الأقصر في إقامة أول مؤتمر عن السياحة الجيولوجية في والمُزمع إقامته بمحافظة الأقصر خلال شهر فبراير 2022م.

ووافق مجلس الجامعة على ترشيح الأستاذ الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب سابقاً، لجائزة الدولة التقديرية في مجال الأداب للعام 2022م، وترشيح الأستاذ الدكتور عبدالسلام عيد- أستاذ التصوير المتفرغ – جامعة الأسكندرية، لجائزة النيل في مجال الفنون للعام 2022م.

وخلال الجلسة وافق المجلس على عقد الجامعة لعدد من بروتوكلات التعاون مع عدد من الجهات بهدف نشر الوعي واحتضان المواهب المختلفة، وتطوير التعليم.. ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لمدرس بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار.

كما وافق المجلس على تعيين مدرسين بعدد من الأقسام بالكليات المختلفة منها؛ قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، وتعيين مدرسين بأقسام الدراسات السياحية، والإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على منح الدرجات العلمية والدبلومات لعدد من الطلاب والباحثين، منها منح درجة الماجستير لباحثين بكليتي الآثار، والفنون الجميلة، وكذلك الموافقة على قبول هدايا المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة لقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن.

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