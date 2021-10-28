«ثقافة بني سويف» تناقش دور الثقافة في التنمية الشاملة

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرك الثقافة، وإهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في رفع الوعي المجتمعي، أقام فرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد بيت ثقافة الفشن محاضرة ثقافية حول «دور الثقافة في التنمية الشاملة» تناول خلالها مايكل ناجي مسؤول النشاط عن دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعى الثقافى داخل المجتمع في كل المجالات حيث أن الدولة تعتمد على العلم والثقافة ودرجة الوعى لدى مواطنيها من أجل بناء دولة حديثة قوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والتنمية الشاملة هي الخطة التي تتبناها الدولة في شتى المجالات، إلى جانب تنظيم احتفالية بمناسبة المولد النبي الشريف تضمنت أمسية شعرية لشعراء الفشن أحمد جلال، زياد محمد، رمضان محمد، سعيد عبدالعظيم، أعقبها فقرة فنية غناء ومدح في حب الرسول صلى الله عليه وسلم.

عقدت مكتبة النادي الرياضي لقاء حواري حول «ترشيد استهلاك الكهرباء» أوضحت خلالها مسؤولة النشاط ابتسام محمد على سبل ترشيد الكهرباء باستعمال الأجهزة الموفرة للطاقة، بينما نظم قصر ثقافة شرق النيل محاضرة حول «طرق الوقاية من الأمراض المعدية» أكدت خلالها عفاف نصيف ضرورة عدم مشاركة المقتنيات الشخصية مع الآخرين مع غسل اليدين بشكل متكرر، بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

ناقش بيت ثقافة اهناسيا الخضراء كتاب «أهم الأحداث في القرن العشرين» والذي يتناول أهم الأحداث التي مرت بمصر منذ الملكية، كما عقد قصر ثقافة بني سويف حلقه نقاشية حول «أسباب التفوق» بالإضافة للقاء الخاص بنادي الأدب وأمسية شعرية لشعراء الفصحى، مع اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل، بينما قدم قصر ثقافة ببا لقاء أدبي حول شعر النثر شارك فيه كلا من الشعراء أحمد شعبان، شريف صلاح، وائل سيد، مايا عزت، منار جمال.