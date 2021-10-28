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صدمته شاحنة.. مصرع سائق بعد احتراق سيارته بطريق السويس القاهرة

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صدمته شاحنة.. مصرع سائق بعد احتراق سيارته بطريق السويس القاهرة صدمته شاحنة.. مصرع سائق بعد احتراق سيارته بطريق السويس القاهرة

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لقي سائق مصرعه متفحما إثر تعرضه لحادث تصادم شاحنة كان يقودها مع سيارة نقل أخرى هاربة،بطريق «السويس - القاهرة» وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم شاحنتين ادي لاشتعال النيران في إحداهما فنطاس وتفحمها فيما فرت الثانية هاربة لما كان قائدها يسوق بسرعة جنونية وسارع بالهرب.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف 3 سيارات لمكان الحادث، وتمكن المسعفين إخراج جثمان السائق من السيارة، وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى.

المصرى اليوم

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