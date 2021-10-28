اخصائية جلدية: أعراض الطفح الجلدي للمصابين بكورونا شبيه بخلايا النحل

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قالت الدكتورة مروة حسين، أخصائية الجلدية والعلاج بالليزر، عضو الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية والتجميلية، إن الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بفيروس كورونا في موجته الرابعة، هي الحمى، والسعال، والتعب والإرهاق، وحالات خفيفة تفقد حاسة التذوق أو الشم، وهناك أيضًا أعراض ولكنها أقل شيوعا تتثمل في ظهور طفح جلدي، وكذلك قد يحدث تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمَين.

وأوضحت أخصائية الجلدية والعلاج بالليزر، في بيان، الخميس، أن بعض المصابين بفيروس كورونا قد يصابوا بطفح جلدي، وهناك بعض الأعراض العامة المرتبطة بالعديد من حالات الطفح الجلدي المصاحب لكورونا، والتي يجب الاهتمام بها واستشارة الطبيب فور حدوثها حتى لا تحدث مضاعفات نتيجة هذه الاصابات.

وأشارت إلى أن من أعراض الطفح الجلدي تغير لون بعض مناطق الجسم، مقارنة مع لون الجلد المجاور، مثلا لو كان لون الجلد فاتحًا، فمناطق الاصابة ستظهر باللون الأحمر أو الوردي، أما البشرة الداكنة، فستظهر المناطق المصابة باللون الأرجواني، أو الرمادي أو البني الداكن، وقد يظهر تورم في المنطقة المصابة بالطفح الجلدي مقارنة بالجلد المحيط، وأيضا قد تسبب العديد من أنواع طفح كورونا في حدوث حكة للمصابين.

ولفتت أخصائية الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن وقت حدوث الإصابة بالطفح الجلدي نتيجة كورونا قد يكون بعد ظهور أعراض كورونا، وفي حالات أخرى، قد تظهر الأعراض بعد عدة أيام من ظهور الأعراض الأخرى للإصابة، قد يظهر على شكل بقع حكة أو شبيهة بخلايا النحل، وهي قد تؤثر على الأطراف والجذع، وبعض الحالات يمكن أن يتكون الطفح الجلدي من بقع حكة قد تكون مسطحة وهي تؤثر على الجذع.

ولفتت أخصائية الجلدية والعلاج بالليزر إلى أن هناك طفح جلدي مصحوب ببثور، ويظهر هذا النوع مع ظهور بثور شبيهة الجدري، وهي تظهر على الجذع وقد تسبب حكة، وكذلك يمكن أن ياخذ شكل الطفح الجلدي المصاحب لـكورونا حلقات تشبه الشبكة، وتؤثر في الغالب على الساقين.

وتابعت أخصائية الجلدية والعلاج بالليزر إن هناك نوع من الطفح الجلدي يأخذ شكل بقع داكنة، وتظهر إصابتها في الغالب على الأرجل، وهناك طفح إصبع القدم، وهذا النوع يتسبب في تغير لون البقع وينسبب في تورم في إصبع واحد أو أكثر، وتتسبب في حدوث ألم أو حكة أو إحساس بالحرقان.