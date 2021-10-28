محافظ الشرقية يتابع إجراءات الحد من تداول حبة الغلة القاتلة بشكل عشوائي

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، الإجراءات المتخذة للحد من تداول أقراص «فوسفيد الألومنيوم والزنك» المعروف بإسم قرص الغلة المستخدمة في مجال المبيدات الزراعية لغير المختصين، وذلك لخطورتها على حياة المواطنين وتزايد حالات التسمم والوفاة بسبب إستنشاق الأبخرة المتصاعدة منها.

أكد محافظ الشرقية تجريم تداول أقراص«فوسفيد الألومنيوم» المعروف بإسم قرص الغلة المستخدمة في مجال المبيدات الزراعية، والسماح فقط باستخدامها بمعرفة الشركات المختصة للقيام بعملية تبخير مخازن الغلال والصوامع وذلك تحت إشراف وزارة التموين، مؤكداً على ضرورة الإعلان الرسمي عن الشركات التي ستقوم بتلك الأعمال حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ،إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل برئاسة الدكتور أحمد عمر مستشار مديرية الشؤون الصحية لعلاج السموم والإدمان ،وبالتنسيق مع الإدارات الصحية ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية ،لعقد ندوات تثقيفية للمواطنين والعاملين لتوعيتهم بخطورة استخدام حبوب الغلة ،تجنبا لتعرضهم للتسمم بغاز الفوسفيد المنبعث من أقراص التبخير، والتي تؤدي إلى الاحساس بالأرق والتعب الشديد وحدوث انخفاض في ضغط الدم وفشل في التنفس ،لافتا إلى انه تم تنفيذ 15 ندوة بالمستشفيات العامة بنطاق المحافظة، وكذلك لطلبة جامعة الزقازيق بكليات العلوم ،والصيدلة، والزراعة، والتربية النوعية .

ومن جانبه استعرض المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، الإجراءات التي إتخذتها المديرية لمنع إستخدام مبيد فوسفيد الألومنيوم دون ضوابط، حيث تم عقد 5 ندوات ارشادية بالاشتراك مع كلية الزراعة ومعهد بحوث وقاية النبات بمقر المديرية وادارة الزقازيق الزراعية، للتوعية بخطورة استخدام اقراص حفظ الغلة والاثار المترتبة على ذلك واستعراض دور الرقابة على المبيدات في منع تداول هذه الاقراص، وكذلك عقد 6 ندوات للعاملين بالإدارات الزراعية للتوعية بخطورة استخدام حبوب التبخير، كما تم التنبيه على رؤساء أقسام الرقابة بالإدارات والمكاتب الزراعية بتنفيذ ندوات لتوعية العاملين والمزارعين، بمخاطر هذه الحبوب وكيفية الاستخدام الامثل لها في الحفاظ على الحبوب المخزونة، فضلا عن وضع خطة تدريب لتوعية مهندسي مكافحة الآفات والمشرفين الزراعيين بأفضل الطرق لاستخدام المبيدات، والإشراف على استخدامها لدى المزارعين لتحقيق الاستفادة منها، بالإضافة إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بشن حملات تفتيشية بالاشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وشرطة البيئة والمسطحات المائية ،على محلات الاتجار في المبيدات والمخصبات بالقري والمراكز، اسفرت عن ضبط 70 أمبول، و3300 جم من مبيد الكيويكفوس 57 % «حبوب الغلة)» وتم تحرير المحاضر 12/27 و13/29 و14/29 و12/64 و4/3 و5/3 أحوال مسطحات.