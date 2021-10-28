محافظ الغربية ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يناقشان موقف مدارس «حياة كريمة» بزفتى

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، في مستهل الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة لمناقشة أبرز أعمال هيئة الأبنية التعليمية الجارية وخطط تنفيذ أعمال قادمة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى وبعض مشاريع الهيئة في باقي مراكز المحافظة.

بدأ الاجتماع بمناقشة مشروعات هيئة الأبنية والتي يتم تنفيذها بمركز زفتى ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث تم مناقشة «موقف ١٠١ مشروع منها ٣٤ مدرسة جديدة، ٤٥ صيانة ورفع كفاءة و٢٢ آخرين توسع واحلال جزئي وكلي، كما تطرق الحديث إلى قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات الأسواق والمواقف ووحدات الحماية المدنية في قرى مركز ومدينة زفتى.

كما تم مناقشة المشروعات التي تنفذها الهيئة في محافظة الغربية ومدى الإنجاز في بناء عدد كبير من المدارس في جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة بناء مبنى مستقل للمدرسة الرسمية الدولية بطنطا IPS لحل مشكلة المدرسة حالياً.

وأكد محافظ الغربية على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية من بناء مدارس جديدة وتطوير مدارس قائمة بالفعل مما يؤدي للنهوض بالعملية التعليمية، حيث تقوم بإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب من سكان الريف والحضر، كما أن بناء المدارس الجديدة يساعد في تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول والذي يعتبر عنصراً حيوياً خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاولة العودة للحياة الطبيعية والتعايش معه.

ومن جانبه، أكد اللواء يسري عبدالله حرصه على أن تظهر مشروعات «حياة كريمة» بجودة عالية تليق بالمبادرة الرئاسية، وأنه سيتم الانتهاء من عمليات صيانة المدارس بقرى مركز زفتى بأسرع وقت وبأعلى جودة.

شهد الاجتماع حضور النائب على عز عضو مجلس النواب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندسة سحر النويشي نائبة رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، الأستاذة هبة الشرقاوي عضو المكتب الفني للمحافظ.