في جلسته الـ43.. مجلس جامعة مطروح يؤكد ضرورة تلقي لقاح كورونا

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عقد مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، أمس الأربعاء الموافق السابع والعشرين من أكتوبر 2021، جلسته الثالثة والأربعين، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بديوان عام المحافظة بمدينة مرسى مطروح.

وهنأ محافظ مطروح مجلس الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة، والمولد النبوي الشريف، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الاستقرار والأمان تحت قيادة رئيس الجمهورية، مشيدًا بالأنشطة التي تقوم بها الجامعة بكافة ربوع المحافظة.

ورحب الدكتور مصطفى النجار، باللواء خالد شعيب، وعمداء الكليات، مؤكدًا على أهمية تكاتف الجامعة والمحافظة في خدمة إقليم مطروح ككل، وهنأ سيادته فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري كله وقواتنا المسلحة الباسلة، بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا على أهمية الإعداد الجيد للطالب وصقل مهاراته، بهدف تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكد من حصول جميع منسوبي الجامعة على اللقاح، حفاظًا على صحة الجميع، مع تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus في شهر أكتوبر ٢٠٢١، مؤكدًا على سعي الجامعة دومًا في زيادة عدد الأبحاث والمساهمة في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

وأكد النجار على أهمية دعم القوافل المجتمعية التمريضية والزراعية والبيطرية، للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا في المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على توصية مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على إنشاء مركز التثقيف الغذائي ودعم التغذية، والذي يهدف لنشر الوعي الغذائي والتوعية بدور التغذية في الصحة والمرض.

وأحاط الدكتور مصطفى النجار، المجلس علمًا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إطلاق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة والجدول الزمني لتنفيذ أعمال المسابقة في العام الجامعي 2021 /2022.

ووافق مجلس الجامعة على منح خمسة طلاب بكلية التربية درجة الليسانس في الآداب والتربية شعبة معلم التعليم الأساسي دور سبتمبر 2021، ومنح خمسة طلاب درجة البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص العلوم شعبة معلم التعليم الأساسي دور سبتمبر 2021.