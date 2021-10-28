بسبب رقصها.. روجينا تروي أول «خناقة» مع أشرف زكي بعد الزواج

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روت الفنانة روجينا تفاصيل أول «خناقة»، وقعت بينها وبين زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وقالت أثناء استضافتها هي وزوجها ببرنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة «ON»:«أشرف عصبى جدًا.. وبيتعصب باللغة العربية، وكنا عاملين خطوبة على الضيق عشان مكانش معانا فلوس».

وأضافت: «هو عزم كل المطربين، وفجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح وعلى الحجار وحسن الأسمر، فكنت مبسوطة فكنت بقوم أرقص فاتخانق معايا وقاللى هو انتى مش هتبطلى؟».

وتابعت: «بعدها جه رمالى الدبلة في البيت وقاللى باللغة العربية أنتِ لا تصلحى.. ومش متحملة المسؤولية».

وكانت روجينا كشفت استعداد ابنتها لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال دراستها في مدينة دبي.

وقالت روچينا أثناء لقائها في برنامج «mbc Trending»: «إحنا من عيلة فنية جدا، عمتها الفنانة ماجدة زكى ووالدها الفنان أشرف زكى، وأختها الأولى في معهد الإخراج».

واختتمت روچينا حديثها: «بنتي هتبقى ممثلة شاطرة جدا السنة الجاية وهتبدأ تدرس التمثيل في دبي».