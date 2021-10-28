أخبار عاجلة

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا -
خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء -
مهرجان الملك عبدالعزيز: للنساء الحق في التسجيل في منافسات "مزاين الإبل" -
شاهد.. "تعليم القريات" يعالج التشوه البصري بمبادرة "بأيدينا" -
الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين -
عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل -
"روبوت التطهير الذكي" في المسجد النبوي.. انطلاقة نحو عالم التقنية -
ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في مناطق القصيم والحدود الشمالية وجازان -
"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا -
تحضيرًا لمواجهة أستراليا.. الأخضر يصل سيدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

بسبب رقصها.. روجينا تروي أول «خناقة» مع أشرف زكي بعد الزواج

Print
بسبب رقصها.. روجينا تروي أول «خناقة» مع أشرف زكي بعد الزواج بسبب رقصها.. روجينا تروي أول «خناقة» مع أشرف زكي بعد الزواج

لاقتراحات اماكن الخروج

روت الفنانة روجينا تفاصيل أول «خناقة»، وقعت بينها وبين زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وقالت أثناء استضافتها هي وزوجها ببرنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة «ON»:«أشرف عصبى جدًا.. وبيتعصب باللغة العربية، وكنا عاملين خطوبة على الضيق عشان مكانش معانا فلوس».

وأضافت: «هو عزم كل المطربين، وفجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح وعلى الحجار وحسن الأسمر، فكنت مبسوطة فكنت بقوم أرقص فاتخانق معايا وقاللى هو انتى مش هتبطلى؟».

وتابعت: «بعدها جه رمالى الدبلة في البيت وقاللى باللغة العربية أنتِ لا تصلحى.. ومش متحملة المسؤولية».

وكانت روجينا كشفت استعداد ابنتها لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال دراستها في مدينة دبي.

وقالت روچينا أثناء لقائها في برنامج «mbc Trending»: «إحنا من عيلة فنية جدا، عمتها الفنانة ماجدة زكى ووالدها الفنان أشرف زكى، وأختها الأولى في معهد الإخراج».

واختتمت روچينا حديثها: «بنتي هتبقى ممثلة شاطرة جدا السنة الجاية وهتبدأ تدرس التمثيل في دبي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيطرة «أهلاوية» في أكبر نتائج مباريات «القمة» في القرن الـ 21

سيطرة «أهلاوية» في أكبر نتائج مباريات «القمة» في القرن الـ 21

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية

فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر

فوج أمريكي يشاهد بانوراما التراث وطريق الكباش من مكتبة مصر العامة بالأقصر

بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية

بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية