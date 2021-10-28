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مع نهاية دوام الأربعاء القادم.. بدء إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية

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مع نهاية دوام الأربعاء القادم.. بدء إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية مع نهاية دوام الأربعاء القادم.. بدء إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية
قامت الوزارة بوضعها للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات

مع نهاية دوام الأربعاء القادم.. بدء إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية

تبدأ مع نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في هذا العام للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي ستكون أيام الإجازة الخميس الجمعة والسبت، حيث تمت إضافة يوم واحد فقط إلى إجازة نهاية الأسبوع.

وتعتبر عطلة نهاية الأسبوع المطولة هي عطلة جديدة قامت وزارة التعليم بوضعها في العام الدراسي الجديد بعد وضع ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة أو إضافة يومي الأربعاء والخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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