أخبار عاجلة

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا -
خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء -
مهرجان الملك عبدالعزيز: للنساء الحق في التسجيل في منافسات "مزاين الإبل" -
شاهد.. "تعليم القريات" يعالج التشوه البصري بمبادرة "بأيدينا" -
الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين -
عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل -
"روبوت التطهير الذكي" في المسجد النبوي.. انطلاقة نحو عالم التقنية -
ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في مناطق القصيم والحدود الشمالية وجازان -
"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا -
تحضيرًا لمواجهة أستراليا.. الأخضر يصل سيدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقرير سري للبنك الدولي يكشف إخفاء "المركزي" اللبناني عجزاً مالياً قدره 4.7 مليار دولار

Print
تقرير سري للبنك الدولي يكشف إخفاء "المركزي" اللبناني عجزاً مالياً قدره 4.7 مليار دولار تقرير سري للبنك الدولي يكشف إخفاء "المركزي" اللبناني عجزاً مالياً قدره 4.7 مليار دولار
ظهر في حسابات المصرف منذ 2015

تقرير سري للبنك الدولي يكشف إخفاء

كشف تقرير السري للبنك الدولي اطلعت عليه "رويترز" ونشرته اليوم الخميس أن مصرف لبنان المركزي كان يعاني من عجز قدره 4.7 مليار دولار في احتياطياته بنهاية العام 2015، ولم يسبق الكشف عن العجز، رغم أنه كان يمثل علامة تحذيرية من الانهيار المالي الذي محا تقريباً مدخرات الكثيرين.

وورد هذا الرقم في تقرير بتاريخ أبريل 2016 أعده صندوق النقد الدولي للسلطات المالية اللبنانية، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب ثلاثة مصادر، أصر في حديثه مع مسؤولي صندوق النقد على عدم نشر الرقم، لأنه كان سيتسبب في زعزعة استقرار السوق المالية.

ونص التقرير السري على أنه "رغم أن إجمالي احتياطيات مصرف لبنان كان مرتفعا إذ بلغ 36.5 مليار دولار صافي الاحتياطيات، بعد احتساب مطالبات المصارف التجارية من المصرف المركزي، إلا أن الذهب كان سالب 4.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2015".

وفي أواخر العام 2016 بدأ المصرف تنفيذ ما وصفه بعبارة "الهندسة المالية" وذلك بتمويل العجز المالي المتضخم والحفاظ على أداء البنوك بدفع فائدة متصاعدة على الدولار، وظلت خسائر البنك المركزي تتضاعف بمرور الوقت حتى تبددت ثقة المستثمرين وسط احتجاجات شعبية على النخبة الحاكمة في 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

"الجبر" تقدم 14 سيارة بأسعار مخفضة مساهمة في "تاكسي" جمعية "بناء"

"الجبر" تقدم 14 سيارة بأسعار مخفضة مساهمة في "تاكسي" جمعية "بناء"

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

لما الشتا يدق البيبان.. اعرف أسعار البطاطين والدفايات بسوق حمام الثلاثاء

لما الشتا يدق البيبان.. اعرف أسعار البطاطين والدفايات بسوق حمام الثلاثاء