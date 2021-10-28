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وزير الخارجية الأمريكي يندد باستيلاء الجيش السوداني على السلطة

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وزير الخارجية الأمريكي يندد باستيلاء الجيش السوداني على السلطة وزير الخارجية الأمريكي يندد باستيلاء الجيش السوداني على السلطة
"بلينكن" بحث مع "المهدي" دعم واشنطن للانتقال مدنى

وزير الخارجية الأمريكي يندد باستيلاء الجيش السوداني على السلطة

ندّد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، اليوم الخميس، باستيلاء الجيش السودانى على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.

وذكر "بلينكن" على "تويتر" أنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السودانى في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن "بلينكن" بحث دعم واشنطن لانتقال مدنى؛ وفقاً للإعلان الدستورى السودانى.

وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع منذ استيلاء الجيش على السلطة من الانتقالية الاثنين الماضي، وقُتل العديد في اشتباكات مع قوات الأمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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