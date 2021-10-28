أخبار عاجلة

استعراض رخصة سير المركبات عبر توكلنا -
خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء -
مهرجان الملك عبدالعزيز: للنساء الحق في التسجيل في منافسات "مزاين الإبل" -
شاهد.. "تعليم القريات" يعالج التشوه البصري بمبادرة "بأيدينا" -
الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين -
عالم نفس: منع النساء من الزواج حتى يجتزن اختبار فهم الرجل -
"روبوت التطهير الذكي" في المسجد النبوي.. انطلاقة نحو عالم التقنية -
ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في مناطق القصيم والحدود الشمالية وجازان -
"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا -
تحضيرًا لمواجهة أستراليا.. الأخضر يصل سيدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

قصة حب على نار عالية.. أم حبيبة اتحدت الكل ووقفت تساعد زوجها في الفرن

Print
مواضيع متعلقة
السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

مفاجأة مفاوضات السد مع موسيمانى.. تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى.. نشرة الظهيرة

مفاجأة مفاوضات السد مع موسيمانى.. تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى.. نشرة الظهيرة

رفضت مضايقات.. أسرة ضحية الغربية تروي تفاصيل الحادث

رفضت مضايقات.. أسرة ضحية الغربية تروي تفاصيل الحادث