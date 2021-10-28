مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على ترشيح الدكتور أحمد عبدالرحمن لجائزة النيل

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وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على ترشيح الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير الأستاذ المتفرغ بمركز أمراض الكلي والمسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة- لجائزة النيل في مجال ( العلوم الطبية ) للعام 2021.

كما وافق المجلس على تعيين كلا من الدكتور مني فوزي أبوالحمد محمود بكلية العلوم والدكتور السيد عبدالحميد أحمد سعيد بكلية الطب في وظيفة أستاذ.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور محمد عز الدين محمد عباس في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم ومنح الدكتورة مريان نشأت فرح عبدالشهيد بكلية الآداب والدكتور منتصر عبدالستار محمد سعيد اللقب العلمي بكلية الهندسة لوظيفة استاذ مساعد.

ووافق المجلس ايضا على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور أميمة عبدالعاطي أبوزيد بكلية العلوم والدكتور طه محمود خضر سعيد بكلية الآداب والدكتور سامح عثمان محمد ياسين بكلية التجارة والدكتور محمد عياد أمجد بركات بكلية التربية الرياضية والدكتور أبوالحسن راشد على أحمد بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال وكلا من الدكتور أحمد محمد السيد محمد سعادة والدكتور عبدالرحيم حسين على أحمد بكلية الطب والدكتورة رحاب صابر عبدالحميد مأمون بكلية العلاج الطبيعى.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (12) طلاب ودرجة الماجستير لعدد (30) طالب من مختلف كليات الجامعة.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2021 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية ( شعبة التعليم الأساسي الحلقة الأولي ) تخصصات مختلفة وعددهم 16 طالب وطالبة. ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2021 درجة البكالوريوس في الإعلام وتكنولوجيا الاتصال وعددهم (4 ) طلاب. ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2021 درجة البكالوريوس في الهندسة وعددهم ( 3) طلاب.

ومنح الطالب الناجح بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2021 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية ( شعبة التعليم الأساسي الحلقة الأولي باللغة الانجليزية ) ومنح الطالبتان الناجحتان بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2021 درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية. ومنح الطالبان الناجحان بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2021 درجة البكالوريوس في الطب البيطرى ( شعبة عامة).

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2021 درجة اليسانس في الآثار شعب ( الاثار المصرية انتظام – الاثار المصرية انتساب موجه- الاثار الاسلامية انتساب موجه) وعددهم (7) طالب وطالبة.

وعلى منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2021 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية (التعليم العام) وعددهم (30) طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين في دور اكتوبر 2021 الدبلوم المهنية في التربية- شعب مختلفة وعددهم (100) طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين دور اكتوبر 2021 الدبلوم الخاصة في التربية- شعب مختلفة وعددهم ( 150 ) طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين دور أكتوبر 2021 الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد- شعب مختلفة وعددهم 283طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين الدور الأول دبلوم الدراسات العليا- دبلوم ( الميكروبيولوجيا التطبيقية- الجيولوجيا التطبيقية- الكيمياء التحليلية ) وعددهم 160 طالب وطالبة.

ومنح الطلاب الناجحين دور اكتوبر 2021 الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد- شعب ( الشعبة العامة- اللغة الانجليزية- اللغة الفرنسية- اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية) وعددهم ( 20 ) ومنح الطلاب الناجحين دور اكتوبر2021 الدبلوم الخاصة في التربية شعب ( الصحة النفسية- المناهج وطرق التدريس- التربية المقارنة والادارة التعليمية- تربية خاصة ) وعددهم ( 46) طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين دور اكتوبر 2021 الدبلوم المهنية في التربية- شعب ( تكنولوجيا التعليم- إدارة مدرسية- تربية خاصة ) وعددهم (5) طالب وطالبة من كلية التربية بالغردقة بالمشاركة مع فرع الأقصر.

ووافق المجلس ايضاً على منح الطلاب الناجحين كلية التربية بالغردقة دور اكتوبر 2021 الدبلوم المهنية في التربية- شعب (تخطيط وتطوير المناهج- تربية خاصة) وعددهم (11 ) طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين دور اكتوبر2021 الدبلوم الخاصة في التربية- شعب مختلفة وعددهم 44 طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين دور اكتوبر2021 الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد- شعب مختلفة وعددهم 12 طالب وطالبة من كلية التربية بالغردقة

ومنح الطالب الناجح بكلية الصيدلة بالسنة النهائية في دور سبتمبر2021 درجة البكالوريوس في الصيدلة شعبة عامة.