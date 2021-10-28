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ختام أعمال لجنة منح الثانوية العامة بمرسى مطروح

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ختام أعمال لجنة منح الثانوية العامة بمرسى مطروح ختام أعمال لجنة منح الثانوية العامة بمرسى مطروح

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اختتمت اللجنة الدائمة لإدارة ملف المنح الدراسية أعمالها بمحافظة مطروح للعام الدراسى. 2021/2022، للإلتحاق بعدد من الكليات بالجامعات الخاصة لتوفير مزيد من الكوادر الوظيفية المستقبلية في تخصصات كالطب والهندسة والصيدلة وغيرها لخدمة أهالى مطروح.

وقد بلغ اجمال عدد المتقدمين 161 طالباً، وعدد المنح الورادة للمحافظة سواء كلية أو جزئية 81 منحة، بينما التحق بتلك المنح من الطلاب الراغبين بالالتحاق بها وفق الضوابط والشروط عدد 68 طالباً.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود اللجنة برئاسة اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة وضمت الادارات المختصة وممثل عن عمد ومشايخ مطروح وجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم في بحث كافة طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المنح وفق الضوابط والشروط المعمول بها قانونا مع الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص واعلان اسماء الطلاب المستحقين لتلك المنح سواء بترتيب المجموع وتأكيد الرغبة على الصفحة الرسمية للمحافظة.

كما وجه محافظ مطروح الشكر لوزارة التعليم العالى ولكل الجامعات والجهات العلمية وتعاونها من اجل تخصيص منح دراسية لطلاب مطروح.

المصرى اليوم

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