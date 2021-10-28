مجلس «جامعة بنها»: استكمال رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية

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عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذة شيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور محمد ابراهيم عميد كلية التربية النوعية لثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتجديد تعيينه عميدا للكلية، كما قدم التهنئة أيضا للدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا على الاحتفالية التي نظمتها الكلية بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائها بحضور لفيف من قيادات الجامعة السابقة والحالية.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض ومركز ضمان الجودة بالجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية، معربا عن سعادته بتجديد اعتماد كلية التمريض من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

من ناحية استعرض المجلس ما ورد في المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة بشأن إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال عدم الحاصلين على لقاح فيروس كورونا والتشديد على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدخول الحرم الجامعى بدءا من 15 نوفمبر المقبل إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل «بي سي آر» يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الدكتور جمال سوسه على ضرورة استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات.

كما استعرض المجلس أيضا قرار مجلس الجامعة الخاص برفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية للجامعة وكلياتها، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية.

وخلال المجلس ناقش رئيس الجامعة المشاركة في المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى ومبادرة «محو الأمية».

واكد «سوسه»، أن مبادرة محو الأمية من المبادرات الهامة التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، موجها بضرورة تفعيل قرار مجلس الجامعة بالمشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار الدور المجتمعى الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلى.