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محافظ مطروح يتابع تنفيذ خدمات للمواطنين بالضبعه وسيوة

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محافظ مطروح يتابع تنفيذ خدمات للمواطنين بالضبعه وسيوة محافظ مطروح يتابع تنفيذ خدمات للمواطنين بالضبعه وسيوة

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استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية من أنارة ورصف وتمهيد طرق بجانب تكثيف حملات النظافة وازالة القمامة والاتربة بالشوارع والميادين للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي والتيسير على المواطنين.

واصلت مجالس المدن بالمحافظة جهودها .حيث قام مجلس ومدينة الضبعة تحت أشراف العميد عصام عبدالغنى رئيس المركز تنفيذ حملة نظافة شملت مناطق ( المدخل الرئيسي للمدينة- شارع المسجد الكبير- الشارع الرئيسي- العزبة القبلية- شارع مدرسة محمد خليل- شارع مركز الشباب- شارع مسجد الفتح ) كما تم اصلاح وصيانة وانارة كشافات انارة بقرية زاوية العوامة المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة واصلاح وصيانة وانارة كشافات انارة بامتداد شارع مسجد التوبة وتجمع السلخانة الجديدة تأتي هذه الاجراءات ضمن خطة لتأهيل وتحسين البيئة وانارة الاعمدة حفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة .كما تابع رئيس المركز الاعمال الجارية لاستكمال رصف مدخل المدينة الغربي بأجمالي طول 2 ك من بداية مدخل المدينة الغربي حتي المسجد الكبير وسط المدينة ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية بالمدينة.

كما كثف مجلس ومدينة سيوة برئاسة الاستاذ محمد بكر رئيس المدينة أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة في أطار الحملات اليومية لرفع القمامة والمخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بمناطق رمل الحدادين، والرمل، ومناطق متفرقة بالواحة بالإضافة إلى متابعة أعمال تمهيد وتوسعة الشوارع بمناطق: تابة، وسيدي رحيم، وذلك بواسطة سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة سيوة، وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى السيولة المرورية بالمناطق المذكورة.

وشدد محافظ مطروح على استمرار الجهود بكافة مدن ومراكز المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة مع التواصل الدائم مع المواطنين وبحث كافة مشاكلهم ووضع حلول لها تيسيرا عليهم.

المصرى اليوم

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