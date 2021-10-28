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تشكيل عصابى بحوزته مخدرات قيمتها 3 ملايين و500 الف جنيه بالاسماعيلية

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تشكيل عصابى بحوزته مخدرات قيمتها 3 ملايين و500 الف جنيه بالاسماعيلية تشكيل عصابى بحوزته مخدرات قيمتها 3 ملايين و500 الف جنيه بالاسماعيلية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط تشكيلاً عصابياً مكون من (4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بمخدرى الحشيش والآيس "الشابو" وإدارتهم لبؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائهم، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدرالأفيون – عدد 4 طبنجة – عدد 5 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى3 ملايين و500 الف جنيه.

المصرى اليوم

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